"Nowy poziom sojuszu" Rosji i Korei Północnej

Prezydent Rosji Władimir Putin przyleciał do Korei Północnej we wtorek wieczorem. Wraz z nim przybył m.in. szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow i minister obrony Andriej Biełousow. W środę rozpoczęły się oficjalne rozmowy między rosyjskim liderem a przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Dialog odbywa się w byłej rezydencji Kim Ir Sena Kumsusan w Pjongjangu.

Porozumienie wojskowe Rosja-Korea Północna. "Sojusz"

Pierwsza wizyta od 24 lat

Władimir Putin przyleciał do Korei Północnej we wtorek wieczorem. To jego pierwsza od 24 lat wizyta w tym kraju, która jest wyrazem postępującego zbliżania się Moskwy do Pjongjangu po jej agresji na Ukrainę.