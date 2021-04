Papież musiał przyspieszyć liturgię. Przez godzinę policyjną

- Przyjmijmy i my zaproszenie Wielkanocy: idźmy do Galilei, gdzie zmartwychwstały Pan idzie przed nami - zachęcał papież w homilii.

"Istnieje nowe życie, które Bóg jest w stanie w nas odnowić"

Papież: Jezus nie jest postacią nieaktualną. On żyje, tu i teraz

"Jezus zaprasza do pokonywania barier"

Papież przypomniał, że Jezus kierował swoje nauczanie do tych, którzy z trudem wiodą codzienne życie, do wykluczonych, słabych, ubogich. W jego oczach - mówił - nikt nie jest ostatni i nikt nie jest wykluczony. Jezus - dodał Franciszek - "zaprasza do pokonywania barier, przezwyciężania uprzedzeń, zbliżania się każdego dnia do tych, którzy nas otaczają, do odkrywania na nowo łaski dnia powszedniego". - Bo poza wszelką klęską, złem i przemocą, poza wszelkim cierpieniem i śmiercią, Zmartwychwstały żyje i kieruje historią - wskazał.