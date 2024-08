Jak podała w komunikacie w poniedziałek londyńska policja, 28-letni Sonny Stringer, mieszkaniec Londynu, został w ostatni czwartek skazany przez sąd w Isleworth na dwa lata więzienia. Wyrok zapadł po tym, jak mężczyzna pędził ulicami w centrum brytyjskiej stolicy rowerem elektrycznym z prędkością ok. 80 km/h i w ciągu zaledwie godziny ukradł przypadkowym osobom 24 telefony komórkowe. Stringer przyznał się do winy. Postawiono mu także zarzut niebezpiecznej jazdy, i cztery miesiące z zasądzonego wyroku dotyczą właśnie tego czynu.

Dwa lata więzienia za kradzieże telefonów

Jadąc nieoznakowanym radiowozem dotarli do 28-latka i strącili go z roweru, by uniemożliwić mu dalszą jazdę. Wtedy mężczyzna próbował uciekać pieszo, ale bezskutecznie. W momencie zatrzymania miał przy sobie 24 telefony. Ustalono, że telefony zostały skradzione w ciągu minionej godziny, od ok. 10:00 do 11:15.