Brytyjska deputowana twierdzi, że straciła funkcję w rządzie ze względu na wyznawanie islamu

Deputowana rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Konserwatywnej Nusrat Ghani utrzymuje, że w 2020 roku została zwolniona ze stanowiska wiceminister transportu ze względu na wyznawanie islamu. Zarzuty takie sformułowała w niedzielnej rozmowie z "The Sunday Times". Odnosząc się do sprawy, rzecznik premiera Borisa Johnsona powiedział, że spotkał się z Ghani i zachęcił ją do złożenia formalnej skargi, czego jednak nie zrobiła.