CZYTAJ WIĘCEJ: Kim jest Keir Starmer? "Czasem trzeba być bezwzględnym" W czwartkowych wyborach do Izby Gmin laburzyści zdobyli 412 mandatów, co daje im komfortową większość i jest ich drugim najlepszym wynikiem w historii. Partia Pracy pozostawała w opozycji od przegranych wyborów w maju 2010 roku.

Pożegnalne przemówienie na Downing Steet

- Usłyszałem waszą złość i rozczarowanie i biorę odpowiedzialność za tę porażkę - powiedział. Zwrócił się także do "wszystkich kandydatów i działaczy Partii Konserwatywnej, którzy pracowali niestrudzenie, ale bez powodzenia". - Przepraszam, że nie zdołaliśmy zapewnić wam tego, na co zasługiwały wasze wysiłki - oznajmił. - W następstwie tego wyniku ustąpię ze stanowiska lidera partii, nie natychmiast, ale po dokonaniu formalnych ustaleń dotyczących wyboru mojego następcy – zapowiedział.

- To trudny dzień na koniec wielu trudnych dni, ale opuszczam to stanowisko zaszczycony, że byłem waszym premierem. To najlepszy kraj na świecie. I to całkowicie dzięki wam, Brytyjczykom, prawdziwemu źródłu wszystkich naszych osiągnięć, naszej siły i naszej wielkości. Dziękuję - powiedział na koniec.