Świat Policja znalazła nagrania u męża. Tak 50-latka dowiedziała się, że latami była ofiarą Oprac. Ewa Żebrowska |

Jest wyrok w szokującej sprawie gwałtów na Gisele Pelicot Źródło wideo: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Reuters

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To pierwszy przypadek w Wielkiej Brytanii, w którym ława przysięgłych uznała kilku oskarżonych winnymi w sprawie dotyczącej napaści seksualnej z użyciem środków odurzających - podaje "New York Times". W czwartek przed sądem Koronnym w Winchester uznano czterech mężczyzn winnymi popełnienia szeregu przestępstw na tle seksualnym, a dwóch dodatkowo uznano winnymi dokonania gwałtu. Ogłoszenie wyroku w sprawie zapowiedziano na grudzień.

Według oskarżycieli mąż kobiety, 50-letni Philip Young, były lokalny radny, nawiązywał z innymi mężczyznami kontakt przez internet i umawiał ich na wizyty w domu małżeństwa w Swindon. Dochodziło do tego między 2016 a 2023 rokiem - podaje Reuters. W przypadku trzech z czterech oskarżonych prokuratura dysponowała materiałem wideo, na którym widać było skrępowaną kobietę podczas wykorzystywania seksualnego.

Ława przysięgłych odrzuciła linię obrony, w której oskarżeni - Connor Sanderson-Doyle, Richard Wilkins, Norman Macksoni oraz Mohammed Hassan - mieli być przekonani, że wszystko działo się za zgodą kobiety, jak miał zapewniać ich jej mąż. Kobieta rozwiodła się z nim w ubiegłym roku.

O procederze dowiedziała się od policji

O tym, że jej ówczesny mąż oferował ją obcym mężczyznom w sieci, dowiedziała się dwa lata temu, gdy do ich domu zapukali śledczy w zupełnie innej sprawie. Prowadzono wówczas dochodzenie w związku z drastycznymi materiałami pornograficznymi, które mężczyzna zamieścił w internecie - przypomina Reuters.

Wówczas, podczas zabezpieczania urządzeń elektronicznych, śledczy odnaleźli materiały przedstawiające kobietę w sytuacjach, w których inni mężczyźni podejmowali z nią czynności seksualne. Śledczy szybko zdali sobie sprawę z tego, że nie była tego świadoma.

Philip Young Źródło zdjęcia: Reuters

Policja i prokuratura z uznaniem wypowiedziały się o opanowaniu i odwadze, jakimi wykazała się kobieta - podaje Reuters. Zrzekła się ona prawa do dożywotniej anonimowości, aby przyczynić się do skazania sprawców, w tym swojego męża, który w styczniu przyznał się do gwałtu i innych przestępstw. Young stwierdziła, że przez te doświadczenia "już nigdy nie poczuje się w pełni bezpieczna", a teraz rozumie, że nawet własny dom nie stanowi ochrony.

Podobieństwo do głośnej sprawy

- W żadnym momencie nikt nie zapytał mnie o zgodę. - mówiła Joanne Young po ogłoszeniu wyroku. - Żyję z bólem, którego nie sposób wyrazić słowami. To doświadczenie, które na zawsze odmieniło nasze życie - dodała. - Osoba, której ufałam najbardziej na świecie, zdradziła mnie w najbardziej potworny sposób - podkreśliła.

- Trudno ubrać w słowa, jak głęboko Jo była wykorzystywana i krzywdzona - mówił nadinspektor policji Geoff Smith. - Nikt nie powinien doświadczyć tego, przez co ona musiała przejść - podkreślił.

Sprawa Brytyjki przypomina głośny proces Fracuzki Gisele Pelicot, która była odurzana i wykorzystywana seksualnie przez obcych mężczyzn. W 2024 roku 51 mężczyzn zostało uznanych za winnych gwałtów i innych przestępstw o ​​charakterze seksualnym.