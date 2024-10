"Przecież to nie może być to, o czym myślę". Rodzice "zszokowani" dekoracjami w centrum zabaw dla dzieci

Portal Sky News opisał sprawę w niedzielę po tym, jak otrzymał wiadomość od matki "zaskoczonej" dekoracjami w centrum zabaw dla dzieci w mieście Cirencester. - Weszłam do środka z córką. Worki na zwłoki znajdowały się z tyłu, nie widać ich było z kawiarni, tylko ze strefy dla dzieci - powiedziała kobieta, która nie chciała ujawnić swojego nazwiska. - Kiedy je zobaczyłam, nie mogłam uwierzyć: przecież to nie może być to, o czym myślę? Po prostu nie chciałam tłumaczyć mojemu dziecku, co to jest. Porozmawiałam z innymi rodzicami, którzy byli zszokowani podobnie jak ja - dodała.