"Nikt nam nie skradnie zwycięstwa"

Do sobotniego popołudnia, jak szacuje pozarządowa organizacja Foro Penal, w Wenezueli zabitych zostało w zamieszkach 21 osób, a ponad 100 zostało rannych.

"Stop przemocy!", "Uwolnić więźniów!", "Maduro oddaj władzę!", skandują na ulicach Caracas manifestanci. Część demonstrantów przyniosła na wiec w stolicy transparenty z napisami "Wolność!", "Chcemy demokracji!" i "Puste areszty!", domagając się uwolnienia przeciwników politycznych reżimu, których od poniedziałku zatrzymano ponad 1200. W proteście w Caracas bierze udział Machado, która przed rozpoczęciem wiecu wezwała prezydenta Maduro do pokojowego oddania władzy, którą sprawuje on nieprzerwanie od 2013 r. Zaapelowała też do udziału w antyrządowych wiecach w innych częściach kraju.