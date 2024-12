Dożywocie za śmierć 22-letniej Giulii. Finał sprawy, która wstrząsnęła Włochami

Ciało kobiety odnaleziono po tygodniu poszukiwań w miejscowości Barcis, na dnie rowu. Było owinięte w czarne, plastikowe torby. Jak wówczas podano, nosiło ślady brutalnego morderstwa. Policja wydała międzynarodowy nakaz aresztowania i rozpoczęła obławę za byłym partnerem Włoszki. Jego samochód był śledzony na drogach północnych Włoch , Austrii i Niemiec . Ujęto go po tygodniu, w pobliżu niemieckiego Lipska. Policję zawiadomił jeden z kierowców po tym, jak zauważył, że jego samochód stoi z wyłączonymi światłami na parkingu na autostradzie. 22-latek przyznał się do zabicia Cecchettin i został poddany ekstradycji do Włoch - pisze BBC.

Wyrok sądu w Wenecji - dożywocie

CNN podaje, że sam Turetta podczas 10-tygodniowego procesu przyznał się do zabicia byłej dziewczyny i ukrycia jej ciała, a także do stworzenia planu, który zawierał listę tego, co będzie mu potrzebne. Choć snuł hipotezy, jak dokona mordu, utrzymywał, że nie miał takiego zamiaru. "Byłem zły, miałem wiele myśli, czułem urazę, że znów się pokłóciliśmy, że to był okropny czas, chciałem, żebyśmy do siebie wrócili" - cytuje go stacja.