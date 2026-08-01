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Świat

Węgrzy mogą zamknąć jedyną elektrownię jądrową. Powodem susza

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Niski poziom wody w Dunaju niedaleko elektrowni atomowej Paks
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: DANIEL KISS/MTI/PAP/EPA
Elektrownia jądrowa w pobliżu miasteczka Paks może zostać wyłączona w ten weekend - poinformował premier Węgier Peter Magyar. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju i problemy z chłodzeniem obiektu. Władze w Budapeszcie zapowiadają kolejne działania w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w kraju.

Południe Europy mierzy się z suszą. Niski poziom Dunaju odpowiada za problemy z wytwarzaniem energii nie tylko na Węgrzech, ale i w Serbii.

Władze w Budapeszcie ostrzegały wcześniej, że mogą być zmuszone wyłączyć elektrownię jądrową Paks - jedyną w kraju. Rządowy zespół do spraw obronności obradował do późnych godzin wieczornych w piątek i podjął szereg decyzji - poinformował w sobotę premier Węgier Peter Magyar.

Dodał, że konieczne było ponowne ograniczenie mocy elektrowni, która wytwarza obecnie jedynie 480 megawatów energii.

Elektrownia jądrowa Paks
Elektrownia jądrowa Paks
Źródło zdjęcia: DANIEL KISS/MTI/PAP/EPA

- Należy się spodziewać, że do całkowitego wyłączenia może dojść wcześniej, nawet w ciągu tego weekendu – zapowiedział premier w opublikowanym w sieci nagraniu.

Elektrownia wykorzystuje wodę z Dunaju do chłodzenia obiektu. Odpowiada za wytwarzanie blisko połowy energii elektrycznej na Węgrzech.

Jak długo węgierska elektrownia atomowa będzie zamknięta?

Elektrownia w pobliżu Paksu dysponuje czterema blokami o łącznej mocy wynoszącej około 2000 megawatów. Moc bloku numer 1 została zmniejszona o 254 MW w poniedziałkowy wieczór. Dzień później elektrownia ograniczyła moc bloku numer 3 o 237 MW, a w środę blok ten został tymczasowo całkowicie wyłączony. W czwartek ograniczono moc bloku numer 2 o 50 procent.

Magyar w piątek mówił, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła pozostać zamknięta przez kilka tygodni.

W swojej 44-letniej historii obiekt nigdy nie przestał wytwarzać energii elektrycznej. Zdarzały się przypadki wyłączania poszczególnych bloków - czy to w ramach planowych prac konserwacyjnych, czy też z powodu awarii - jednak pozostałe bloki zawsze kontynuowały pracę.

Rząd Węgier o zużyciu energii elektrycznej w kraju

Premier ogłosił również nowe decyzje rządu, które przewidują między innymi ograniczenia zużycia energii przez dużych odbiorców przemysłowych. MAVIR, węgierski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej, może - po wcześniejszym ostrzeżeniu - nakazać dużym odbiorcom redukcję zużycia, a także czasowo odłączać poszczególne podmioty od sieci.

Magyar zapewnił, że gospodarstwa domowe znajdują się na samym końcu łańcucha ewentualnych ograniczeń.

Węgierskie władze zdecydowały również o wstrzymaniu kolejowego transportu towarów od poniedziałku w godzinach 17-22. Wprowadzono też nakaz pracy zdalnej w administracji państwowej na pierwsze trzy dni przyszłego tygodnia, zdecydowano o wyłączeniu oświetlenia dekoracyjnego instytucji państwowych oraz zakazaniu podlewania boisk sportowych i napełniania basenów.

Źródło: Google Maps
Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Węgryelektrownia atomowaEnergetyka atomowa
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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