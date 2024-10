"Potrzeba uzdrowienia" w Kościele. Konkluzje synodu

Kościół "musi uznać swoje zaniedbania"

W tekście zwraca się uwagę na to, że "Kościół jest wezwany do tego, by być ubogi, z ubogimi, którzy często stanowią większość wiernych, i by ich słuchać". Jest też postulat "odnowy duchowej i reformy strukturalnej, by uczynić Kościół bardziej partycypacyjnym i misyjnym".