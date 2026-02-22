Do incydentu doszło nad Martyniką, departamentem zamorskim Francji Źródło: Google Earth

W sobotę wieczorem pasażerowie lotu AF895 z Fort-de-France na Martynice do Paryża krótko po starcie usłyszeli kilka wybuchów dobywających się z prawego silnika samolotu, a następnie zobaczyli warkocz iskier ciągnących się za nim. Kapitan maszyny podjął decyzję o powrocie na lotnisko.

- Wystartowaliśmy normalnie. Po zaledwie minucie lotu, w prawym silniku doszło do pompażu - powiedział pilot Richard Reclus dziennikarzom lokalnej telewizji Martinique La 1ère. Wyjaśnił, że pompaż to zjawisko nieprawidłowego przepływu powietrza w silniku. To skutkuje nieregularnym spalaniem i widocznymi eksplozjami.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać samolot w powietrzu i rozbłyski:

Un vol Air France au départ de Fort de France a été contraint de faire demi-tour ce samedi après seulement quelques minutes de vol. Les témoins ont entendu un bruit d'explosion et vu des flammes sortir du réacteur. Aucun blessé n'est à déplorer.



🎙️Corentin Alonso pic.twitter.com/LFDwDk9fFg — M6 Info (@m6info) February 22, 2026 Rozwiń

Według lokalnych mediów na pokładzie było 469 pasażerów, a lądowanie awaryjne przebiegło bez problemów. Interweniowała straż pożarna. Nie odnotowano, aby ktokolwiek został ranny. Technicy muszą poznać przyczynę awarii silnika, zanim samolot będzie mógł znów wzbić się w powietrze.

Relacja na Kontakt24. "Jesteśmy na łóżkach polowych przy taśmach"

Jeden z pasażerów przesłał nam swoją relację na Kontakt24. Wynika z niej, że samolot wystartował punktualnie, o 21:45 czasu lokalnego, a chwilę potem - po wystąpieniu problemów z silnikiem - pilotowi udało się bezpiecznie wylądować. Następnie podróżni opuścili pokład rękawem, odebrali bagaże i - jak twierdzi nasz czytelnik - mieli do czynienia z chaosem informacyjnym.

- Stanęliśmy wszyscy w kolejce do stanowisk Air France, ale po około półtorej godziny dowiedzieliśmy się, że miejsc w hotelach brak. Było ich około 100. Do nielicznych pojechali pasażerowie wyższych klas i rodziny z dziećmi, a reszta koczowała w sali odlotów - relacjonował pan Jarek.

Pasażerowie otrzymali posiłek przywieziony z samolotu. Około pierwszej w nocy część osób została przeniesiona w okolice taśm bagażowych, gdzie przygotowano polowe łóżka.

Port lotniczy Martynika, 21-22.02 Port lotniczy Martynika, 21-22.02 Źródło: Jarek/Kontakt24 Port lotniczy Martynika, 21-22.02 Źródło: Jarek/Kontakt24 Port lotniczy Martynika, 21-22.02 Źródło: Jarek/Kontakt24 Port lotniczy Martynika, 21-22.02 Źródło: Jarek/Kontakt24 Port lotniczy Martynika, 21-22.02 Źródło: Jarek/Kontakt24 Port lotniczy Martynika, 21-22.02 Źródło: Jarek/Kontakt24 Port lotniczy Martynika, 21-22.02 Źródło: Jarek/Kontakt24 Port lotniczy Martynika, 21-22.02 Źródło: Jarek/Kontakt24 Port lotniczy Martynika, 21-22.02 Źródło: Jarek/Kontakt24 Port lotniczy Martynika, 21-22.02 Źródło: Jarek/Kontakt24

- Jesteśmy na łóżkach polowych przy taśmach i czekamy na jakąkolwiek informację, której na razie brak. Powiedziano nam wczoraj, że nie wiadomo, kiedy będzie kolejny lot, czy jutro, czy pojutrze. Air France na razie się nie odzywa. Nie ma żadnych informacji mailowych ani komunikatów na lotnisku - pisał nasz informator.

Pan Jarek wykupił bilety w obie strony bezpośrednio u przewoźnika. Po przesiadce w Paryżu miał kontynuować podróż do Warszawy.

