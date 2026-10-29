Świat Premier Węgier przeciwny kandydaturze Viktora Orbana na sekretarza generalnego ONZ Oprac. Filip Czerwiński |

Orban sekretarzem generalnym ONZ? Tusk odpowiada Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

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W czwartek podczas wizyty w Pradze premier Węgier Peter Magyar został zapytany o doniesienia, że USA promują byłego premiera Viktora Orbana na stanowisko sekretarza generalnego ONZ.

Magyar stwierdził, że choć nikt nie dąży do likwidacji ONZ, to najlepszym sposobem na jej zniszczenie byłoby "wstawienie tam Orbana" - przekazała węgierska agencja MTI. Dodał, że jego zdaniem Organizacja Narodów Zjednoczonych - mimo wszystkich swoich wad - nie jest organizacją przestępczą i nie powinna być kierowana przez człowieka "powiązanego z mafią".

Orban kandydatem Trumpa

Amerykański dziennik "The Wall Street Journal" poinformował w niedzielę, że administracja prezydenta Donalda Trumpa promuje kandydaturę byłego premiera Węgier na sekretarza generalnego ONZ. Według dziennika Orban miałby być wspólnym kandydatem USA, Rosji i Chin.

Stany Zjednoczone miały zachęcać Orbana do udziału w wyścigu, a nawet przedstawiły mu wstępny plan. Według gazety czeka on na ostateczną decyzję. Z informacji cytowanego przez "WSJ" dyplomaty z USA wynika, że Rosja i Chiny popierają ten pomysł, a plan zakładałby, że Orban będzie wspólnym kandydatem trzech państw.

Doniesienia skomentowali wcześniej między innymi szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski oświadczył w poniedziałek, że nie przewiduje, aby Polska wsparła kandydaturę byłego premiera Węgier Viktora Orbana na sekretarza generalnego ONZ.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha ocenił z kolei, że Orban skutecznie wykorzystywałby weto i szantaż, które doskonalił przez lata, blokując kluczowe decyzje UE.