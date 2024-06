Biały Dom zabrał głos w sprawie krążących po sieci nagrań, mających podać w wątpliwość rzeczywisty stan zdrowia Joe Bidena. Pokazują one między innymi, jak prezydent USA rzekomo "zastyga" podczas publicznych wydarzeń. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre wskazała, że za nagraniami stoją "zdesperowani" republikanie i są one "zmanipulowane".

Internet obiegło nagranie, rozpowszechniane głównie przez konserwatywne portale, na którym widać, jak Biden i Obam prezydenta twierdzą, że wyglądał na zdezorientowanego i potrzebował pomocy od byłej głowy państwa. "New York Post" ocenił, że wydawało się, że Biden "zastygł", przez co "musiał zostać odprowadzony" przez Obamę. Nagranie szybko zostało wykorzystane przez przeciwników Bidena jako kolejny dowód na jego rzekomy zły stan zdrowia spowodowany zaawansowanym wiekiem.

Biały Dom: za nagraniami stoją zdesperowani republikanie

Wiele osób zwróciło jednak uwagę na to, że powyższa sytuacja jest wycinkiem rzeczywistości, a Biden przez dłuższy czas uśmiechał się do zgromadzonego tłumu, bijącego brawo. - To mówi wszystko, co musimy wiedzieć na temat tego, jak zdesperowani są republikanie - oceniła rzeczniczka Białego Domu. Według niej zamiast merytorycznie oceniać prezydenturę Bidena, rozpowszechniają oni fałszywe, "zmanipulowane nagrania, które są robione w złej wierze".