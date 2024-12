Mord na Manhattanie. Zdjęcia poszukiwanego i przekaz wyryty na wystrzelonych kulach

Nowojorska policja opublikowała zdjęcia mężczyzny poszukiwanego w związku z zastrzeleniem na Manhattanie Briana Thompsona, szefa UnitedHealthcare, największej prywatnej firmy ubezpieczeniowej w USA. Na miejscu zbrodni znaleziono pociski użyte w zamachu, a na nich wyryte trzy wyrazy.

Policja w Nowym Jorku opublikowała w czwartek dwa zdjęcia, na których widać twarz mężczyzny poszukiwanego w związku ze sprawą zabójstwa Briana Thompsona. 50-letni prezes firmy ubezpieczeniowej UnitedHealthcare został śmiertelnie postrzelony w plecy w środę rano czasu miejscowego przed hotelem Hilton w Midtown na Manhattanie. Jak podają media opublikowane zdjęcia pochodzą z monitoringu hostelu HI New York City. Według CNN monitoring zdołał uchwycić jego twarz, ponieważ recepcjonistka poprosiła go o pokazanie jej i wówczas mężczyzna zdjął maskę.

Mężczyzna poszukiwany w związku ze sprawą zabójstwa na Manhattanie EPA/NYPD

BBC podaje, że poszukiwany w związku ze sprawą mężczyzna kilka dni przed zamachem przybył do Nowego Jorku autobusem, który przyjechał z Atlanty. Nie jest jasne, czy wsiadł do niego w samej Atlancie, czy też na innym przystanku. Na Manhattanie zatrzymał się w hostelu HI New York City, podając fałszywe nazwisko.

Co znaczą słowa wyryte na pociskach

Śledczy nie ustalili jeszcze motywu zabójstwa. Policja próbuje namierzyć sprawcę wykorzystując technologię rozpoznawania twarzy oraz badając wystrzelone naboje. Według amerykańskich mediów są na nich wyrazy: "deny", defend", "depose" (z ang. "zaprzeczaj", "broń", "zaświadczaj"). Jak pisze "New York Post", miały być wygrawerowane na kulach i łuskach. Przy czym różne źródła w różny sposób opisują znalezisko - CNN wymienia dwa słowa "delay" i "depose", a "The New York Times" "delay" i "deny".

Śledczy i media tłumaczą je jako nawiązanie do krytyków amerykańskiej branży ubezpieczeń, którzy w ten sposób opisują jej działanie w stosunku do klientów. Część mediów, jak "Forbes", wiąże je z tytułem książki prof. Jaya Feinmana - "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It" (z ang. "Opóźniaj, Zaprzeczaj, Broń: Dlaczego firmy ubezpieczeniowe nie wypłacają odszkodowań i co można z tym zrobić"). Książka z 2010 roku jest przedstawiana jako publikacja demaskująca amerykańską branżę ubezpieczeniową. BBC skontaktowało się z jej autorem, ale odmówił komentarza.

Śledczy NYPD na miejscu zamachu na Manhattanie PAP/EPA/JUSTIN LANE

Policja sprawdza też porzucony przez poszukiwanego w trakcie ucieczki telefon komórkowy, a także wyrzucony przez niego kubek po kawie, które zostały wysłane do laboratorium kryminalistycznego.

Kim był Brian Thompson?

Jak podaje "The New York Times", Thompson został wybrany CEO UnitedHealthcare, największego prywatnego ubezpieczyciela w USA, w kwietniu 2021 roku. Zatrudniające 140 tys. osób przedsiębiorstwo zapewnia opiekę ubezpieczeniową ponad 49 milionom Amerykanów. W ubiegłym roku przyniosło ponad 281 miliardów dolarów przychodu.

Brian Thompson, CEO UnitedHealth PAP/EPA/UNITEDHEALTHCARE

W wywiadzie dla MSNBC żona ofiary stwierdziła, że ​​wcześniej "pojawiały się pewne groźby" pod jego adresem, nie potrafiła jednak podać szczegółów. - Wiem tylko, że pewnego razu powiedział mi, że jacyś ludzie mu grozili – powiedziała.

Feralnego poranka Thompson zmierzał do hotelu New York Hilton. Tam, w sali balowej, odbywać się miała doroczna konferencja inwestorów zarządzanej przez niego firmy. Według śledczych, na których relację powołuje się CNN, uzbrojony napastnik czekał na Thompsona około dziesięciu minut. Otworzył do niego ogień z odległości około sześciu metrów, oddając kilka strzałów, następnie przebiegł przez ulicę, wskoczył na rower i uciekł - jak podejrzewa policja - w kierunku oddalonego o pięć przecznic Central Parku. ZOBACZ TEŻ: "Uzbrojeni mężczyźni weszli do baru w poszukiwaniu konkretnej osoby". Otworzyli ogień

Autorka/Autor:jjk//am

Źródło: BBC, New York Post, New York Times, TVN24