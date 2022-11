Wybory do Kongresu USA. Republikanie mogą przejąć Izbę Reprezentantów, demokraci obronić Senat 

W USA nadal trwa liczenie głosów po wtorkowych wyborach środka kadencji. Republikanom do przejęcia kontroli nad Izbą Reprezentantów potrzebne jest zwycięstwo w jedynie dziewięciu z 35 nierozstrzygniętych jeszcze pojedynków wyborczych. Tymczasem coraz więcej wskazuje na to, że demokraci utrzymają kontrolę nad Senatem. Znaczna część pojedynków może nie zostać rozstrzygnięta w czwartek.

Według stacji CNN republikanie mają zapewnione zwycięstwa w 209 okręgach, podczas gdy demokraci w 191. Do zdobycia większości w Izbie Reprezentantów potrzebne jest 218 mandatów.

Republikanie na drodze do przejęcia Izby Reprezentantów

W większości z nierozstrzygniętych wciąż 35 pojedynków wyborczych faworytami są demokraci - starcia te są głównie w okręgach, w których dwa lata wcześniej w wyborach prezydenckich wygrał Joe Biden - ale według większości prognoz prawdopodobnie okaże się to za mało, by utrzymać kontrolę partii nad Izbą. Stacja NBC News przewiduje, że republikanie zdobędą 222 mandaty. Lider Partii Republikańskiej w Izbie Kevin McCarthy już oznajmił, że będzie miał wystarczającą liczbę głosów, by zostać nowym spikerem.