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Świat

Trump zachwycał się "pięknym tyłkiem" znanej raperki

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Donald Trump i Nicki Minaj podczas wiecu w Port Huron
USA. Donald Trump zaprosił na scenę raperkę Nicki Minaj
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Alex Wong/Getty Images
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Kolejne wystąpienia i wypowiedzi Donalda Trumpa budzą zdumienie. Podczas wiecu wyborczego w stanie Michigan mówił o "pięknym tyłku" raperki Nicki Minaj. - Trudno go przeoczyć - stwierdził. Prezydent USA po raz kolejny uderzył też w Norwegię, nie przebierając w słowach.

- A przy okazji: przyglądałem się wcześniej diabelnie pięknemu tyłkowi... Nicki Minaj - powiedział Trump podczas wiecu wyborczego w Port Huron, wskazując ręką w stronę widowni. - Trudno go przeoczyć - dodał Trump, gdy zebrani zareagowali aplauzem na jego zachwyty.

Prezydent USA zaprosił następnie Minaj na scenę. - Kochamy Trumpa - skandowała raperka, zachęcając zebranych w Michigan do powtarzania za nią. - Panie prezydencie Trump, stanie u pana boku to dla mnie za każdym razem zaszczyt. Będę pana zawsze wspierać. Jeśli wystartuje pan po raz kolejny, nadal będę pana wspierać - mówiła. Nawiązała w ten sposób do wypowiedzi prezydenta, w których nie wykluczał on ubiegania się o trzecią kadencję, choć amerykańska konstytucja ogranicza liczbę prezydenckich kadencji do dwóch.

Trump uderza w Norwegię

Podczas niedzielnego wiecu Trump nawiązał też do faktu, że nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla. Amerykański przywódca wielokrotnie twierdził, że zasługuje na to wyróżnienie. W Port Huron w stanie Michigan wymieniał kraje, z których jego zdaniem migranci byliby mile widziani w Stanach.

- Dania, Szwecja - przyjmujemy. Norwegia? Nie sądzę. Bo nie dostałem Nagrody Nobla, mimo że to [kilka wojen - red.] zakończyłem. Tak więc nie chcę nikogo z Norwegii. Nie chce mieć nic wspólnego z Norwegią. Pomyślcie tylko, zakończyłem osiem wojen i mam jeszcze dwie do zakończenia - przekonywał Trump zebranych.

- Tak więc nie jestem zakochany w Norwegii. Szczerze mówiąc Norwegia jest do bani. Właściwie to Norwegia stała się g****anym krajem (ang. shithouse country) - dodał. Trump podkreślał swoje zasługi na rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów pomimo rozpoczęcia wojny z Iranem i siłowego obalenia wenezuelskiego przywódcy w 2025 roku - zwrócił uwagę portal Politico.

Donald Trump w ostatnim czasie przemawia na wiecach w różnych częściach kraju, zachęcając do głosowania na republikanów w zbliżających się wyborach połówkowych (ang. midterms). 3 listopada Amerykanie wybiorą wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów i jedną trzecią Senatu.

Krytykowała Trumpa. Teraz go popiera

Nicki Minaj wcześniej wspierała prezydenta USA, m.in. promując inwestycyjne "konta Trumpa" dla niemowląt na początku tego roku. W przeszłości krytykowała jednak polityka i biznesmena. Jeszcze w 2020 roku stwierdziła, iż "nie zamierza płynąć z prądem za Trumpem" - przypominał portal CNN po ostatnim wspólnym wystąpieniu prezydenta i raperki.

Nicki Minaj i Donald Trump
Nicki Minaj i Donald Trump
Źródło zdjęcia: Win McNamee/Getty Images

Przy okazji media przypominają, że Minaj od 2019 roku jest żoną Kennetha Petty. Mężczyzna w 2022 roku został skazany na rok aresztu domowego oraz zapłatę grzywny w wysokości 55 tys. dolarów za to, że nie zarejestrował się w Kalifornii jako przestępca seksualny. Petty był do tego zobowiązany, ponieważ w 1995 roku został skazany w Nowym Jorku za usiłowanie gwałtu.

red. AZ

Źródło: Reuters, Politico, Los Angeles Times, tvn24.pl
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Tagi:
Donald TrumpUSA
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