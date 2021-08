Wypadek furgonetki w Teksasie. Zginęło 10 osób

Przemyt nielegalnych migrantów

Gwałtowny wzrost liczby imigrantów przekraczających nielegalnie granicę spowodował wzrost liczby wypadków z udziałem pojazdów zapchanych imigrantami, którzy płacą duże kwoty za przemyt do kraju - pisze "The Dallas Morning News". Zdaniem gazety rekrutacja młodych, niedoświadczonych kierowców do przemytu, w połączeniu z nadmierną prędkością i lekkomyślną jazdą, doprowadza do przerażających wypadków.