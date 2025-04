Robert F. Kennedy rozpowszechniał teorie spiskowe. Jest kandydatem na sekretarza zdrowia USA Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Stany Zjednoczone do września zidentyfikują przyczynę autyzmu - zapowiedział sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. Wyznaczył termin na odpowiedź, której naukowcy nie potrafili udzielić przez dziesięciolecia. Kennedy Jr. był wielokrotnie krytykowany za szerzenie dezinformacji, między innymi w kwestii autyzmu.

Od początku XXI wieku liczba zdiagnozowanych przypadków autyzmu w USA znacznie wzrosła, nasilając obawy społeczne. W 2020 roku wskaźnik autyzmu wśród ośmiolatków wynosił 2,77 procent, co oznacza, że zaburzenie to dotykało jedno na 36 dzieci w tej grupie wiekowej. Dwa lata wcześniej, w 2018 roku, wskaźnik ten wynosił 2,27 procent. Z kolei dwie dekady wcześniej, w 2000 roku, autyzm diagnozowano zaledwie u 0,66 procent ośmiolatków - wynika z danych rządowej agencji Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

Sekretarz zdrowia i opieki społecznej Robert F. Kennedy Jr. ogłosił w czwartek, że najważniejsza agencja ochrony zdrowia w kraju podejmie "ogromne wysiłki w zakresie testów i badań", by ustalić przyczynę autyzmu.

- Dowiemy się tego do września. Rozpoczęliśmy masowe testy i badania, w które zaangażowanych będą setki naukowców z całego świata - oświadczył. Kennedy Jr. na spotkaniu gabinetu prezydenta Donalda Trumpa. - Do września będziemy wiedzieć, co spowodowało epidemię autyzmu i będziemy w stanie wyeliminować te czynniki - powiedział Kennedy.

Sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. Źródło: SHAWN THEW/PAP/EPA

Zachowanie Kennedy’ego "nieodpowiedzialne i głęboko niepokojące"

Chociaż rząd nie ujawnił szczegółów swoich planów, Kristyn Roth, dyrektor do spraw marketingu w organizacji wspierającej autystycznych pacjentów, wyraziła wątpliwość, czy wrzesień jest realnym terminem osiągnięcia tego celu.

Nazywanie rosnącej liczby przypadków autyzmu epidemią jest "niezwykle nieodpowiedzialne i głęboko niepokojące" –- powiedziała Roth, dodając, że Kennedy Jr. "wzbudza strach, paranoję" i stygmatyzuje społeczność autystyczną.

Trump: musi być coś sztucznego, co to robi

W lutym Trump nakazał utworzenie komisji "Make America Healthy Again" ("Uczyńmy Amerykę Zdrową Ponownie" - red.) składającej się z Kennedy’ego i innych sekretarzy, aby zbadała wszystko, od wskaźników autyzmu i astmy u dzieci, po ilość leków przepisywanych im na ADHD lub inne schorzenia.

- Musi być coś sztucznego, co to robi - powiedział Trump Kennedy’emu na spotkaniu.

Naukowcy od dziesięcioleci badają, jakie czynniki genetyczne lub środowiskowe mogą przyczyniać się do autyzmu, ale przyczyny większości przypadków pozostają niejasne. Mówi się, że głównymi czynnikami wzrostu przypadków autyzmu w USA są rozszerzona definicja tego zaburzenia, która obejmuje więcej typów zachowań, a także szersza świadomość i lepsze diagnozowanie.

Reuters pisze, że nowe badanie w tym tygodniu dostarczyło dowodów na to, że cukrzyca w czasie ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem problemów z mózgiem i układem nerwowym u dzieci, w tym autyzmem.

Kennedy zatrudnia kontrowersyjnego naukowca

CDC planowały przeprowadzenie szeroko zakrojonego badania nad potencjalnymi powiązaniami między szczepionkami a autyzmem – poinformowała agencja Reutera w zeszłym miesiącu.

Demokraci w Izbie Reprezentantów wysłali w czwartek list do Kennedy’ego, w którym krytykowali zatrudnienie zdyskredytowanego sceptyka szczepionek Davida Geiera. Geier został ukarany grzywną w stanie Maryland za wykonywanie zawodu lekarza bez licencji i stosowanie niebezpiecznych metod leczenia dzieci z autyzmem.

Jak donosił Washington Post w zeszłym tygodniu, Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) przygotowują program badawczy, badający przyczyny autyzmu, który miałby również zbadać związek między autyzmem a szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kennedy "miał robaka w mózgu". Sztab wyborczy kandydata odpowiada

Kennedy "pospiesznie rozpowszechnia dezinformację"

Kennedy od dawna promuje obalony związek między szczepionkami a autyzmem, pomimo dowodów naukowych wskazujących na coś przeciwnego. - Przyjrzymy się szczepionkom, przyjrzymy się wszystkiemu. Wszystko jest na stole, nasz system żywnościowy, nasza woda, powietrze, różne sposoby rodzicielstwa, wszystkie rodzaje zmian, które mogły wywołać tę epidemię - powiedział Kennedy w wywiadzie dla telewizji Fox News.

Dyrektor wykonawczy Autistic Self Advocacy Network (ASAN) Colin Killick zwrócił uwagę, że Kennedy Jr. ma długą historię promowania fałszu na temat autyzmu, szczególnie w odniesieniu do szczepionek.

- Wraz z ostatnią wypowiedzią wydaje się, że pospiesznie rozpowszechnia dezinformację na temat rzekomych przyczyn autyzmu, których nie można poprzeć prawdziwą nauką - dodał.