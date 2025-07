Trump o Patriotach dla Ukrainy. "Są już dostarczane" Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O sprawę Patriotów dziennikarze pytali Donalda Trumpa na lotnisku w bazie Andrews, w Maryland.

- (Patrioty - red.) są już dostarczane (na Ukrainę). Wysłano je z Niemiec, a te w Niemczech zostaną zastąpione nowymi. W każdym razie Stany Zjednoczone otrzymają za nie zapłatę - poinformował prezydent USA. Dodał, że to "sojusz zapłaci Ameryce za tę broń". - Niektóre kraje zwrócą nam pieniądze bezpośrednio - zapowiedział.

Patrioty Źródło: Twitter @oleksiireznikov

Wcześniej we wtorek dziennik "New York Times" napisał, że większość amerykańskiej broni, która ma trafić za pośrednictwem sojuszników z NATO na Ukrainę, jest natychmiast gotowa do wysyłki.

W rozmowie z mediami Trump stwierdził, że "szkoda, że do tej wojny w ogóle doszło". - Dobrze byłoby, żeby doszło do porozumienia. W ten sposób oszczędzilibyśmy życie pięciu... sześciu tysięcy żołnierzy tygodniowo. Rosyjskich i ukraińskich - powiedział prezydent USA. Dodał, że jego kraj nie wyśle na Ukrainę amerykańskich żołnierzy.

Prezydent USA Donald Trump wraca do Białego Domu po wizycie w Pensylwanii Źródło: PAP/EPA/Al Drago / POOL

Zapłaci Europa

W poniedziałek Trump ogłosił, że to sojusznicy z NATO kupią amerykańską broń, która następnie trafi na Ukrainę.

Potwierdził, że dostarczone mają być systemy obrony powietrznej Patriot, które Ukraińcy wykorzystują do obrony przed rosyjskimi atakami. Dostawy obejmą też pociski i amunicję, będzie to broń defensywna i ofensywna.

Dowiedz się więcej: Nie tylko Patrioty. Nowe doniesienia w sprawie broni dla Ukrainy

Dwa systemy Patriot zamówiły dla Ukrainy Niemcy, a jeden Norwegia. Koszt jednego systemu Patriot to około 1 mld dolarów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD