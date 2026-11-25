Świat Tak Huang tłumaczył pracownikom swój powrót Maciej Wacławik |

Jensen Huang znowu szefem Nvidii - reakcje rynków podsumował Sebastian Napieraj Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

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Otwarte spotkanie z pracownikami trwać miało godzinę, a w jego trakcie Huang przeprosił pracowników - podało CNN we wtorek. Biznesmen odniósł się też do niedawnej wypowiedzi Donalda Trumpa, który dzień wcześniej stwierdził, że to on przekonał zarząd Nvidii do przywrócenia Jensena Huanga na stanowisko prezesa. Huang oznajmił, że zarząd podjął tę decyzję samodzielnie.

Szef Nvidii dodał też podczas spotkania, że 12 listopada ustąpił ze stanowiska, ponieważ naruszył kodeks postępowania - twierdzi źródło, na które powołuje się CNN. Jednak sam fakt, że wrócił, nie oznacza, że stoi "ponad kodeksem postępowania" - miał podkreślić. Swoim współpracownikom przekazał, że naruszenie kodeksu nie oznacza automatycznie zwolnienia, a decyzja w każdym konkretnym przypadku leży w gestii zarządu.

Huang o "okropnych błędach"

Huang ustąpił ze stanowiska prezesa po doniesieniach o romansach, w tym z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin. O jego powrocie na stanowisko Nvidia poinformowała 11 dni później. - Popełniłem kilka okropnych błędów - miał powiedzieć podczas spotkania z pracownikami. Według źródła biznesmen przeprosił swoją żonę i dzieci oraz wyraził wdzięczność za otrzymanie drugiej szansy. Córka, syn i zięć Huanga zasiadają na kierowniczych stanowiskach w Nvidii - wyjaśnia CNN.

Huang wyznał także, że każdego dnia spędza na terapii ponad godzinę, a chociaż spotkanie w firmie było "jednym z najtrudniejszych" w jego życiu, to "najtrudniejsze spotkanie, w jakim kiedykolwiek brał udział, odbyło się z jego żoną".

Ponadto Huang mówił o strukturze zarządzania Nvidii, w której prezes ma dziesiątki bezpośrednich podwładnych i brak jasno określonego następcy. Jego zdaniem taka struktura odzwierciedla zróżnicowaną działalność firmy, w której wszyscy mogą współdecydować na tych samych zasadach. - Potrzebuję informacji zwrotnej od was. Czy rozumiecie, o czym mówię? - miał powiedzieć prezes. Według informatora CNN nie odpowiadał on jednak na pytania zadawane przez pracowników.

Szybki powrót na stanowisko

Jensen Huang jest współzałożycielem istniejącej od 1993 roku Nvidii i to on przekształcił firmę z producenta układów graficznych dla graczy w dominującego dostawcę procesorów sztucznej inteligencji, nadając kierunek pracom nad nowymi chipami, negocjując kluczowe kontrakty z klientami oraz budując relacje z Waszyngtonem.