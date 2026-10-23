Świat Hegseth chciał mieć w gabinecie globus Eisenhowera. Tak się to skończyło Oprac. Maciej Wacławik |

Pete Hegseth przemawia do żołnierzy w Quantico Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Bettmann/Getty Images

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Generał armii USA, naczelny dowódca sił alianckich w II wojnie światowej i 34. prezydent Stanów Zjednoczonych Dwight Eisenhower miał korzystać z tego globusa m.in. przygotowując lądowanie wojsk alianckich w Normandii w czerwcu 1944 roku. Według podanych w czwartek przez "Washington Post" informacji globus o średnicy 30 cali (ok. 76 cm) został uszkodzony. Stało się to w lutym. Według relacji gazety sekretarz obrony USA Pete Hegseth zapragnął mieć ikoniczny eksponat w swoim gabinecie. Współpracownicy zrezygnowali z usług wyspecjalizowanej firmy transportowej i samodzielnie spróbowali go przenieść. Upuścili go jednak.

Dziennik w czwartek opublikował zdjęcia globusa. Na jednym z nich widać jego fragmenty na niebieskim dywanie, a na drugim kilkucentymetrowe pęknięcie w dolnej części oraz uszkodzoną podstawę. Fotografię globusa zamieścił w serwisie X również dziennikarz "WaPo" Dan Lamothe.

A group dispatched by Hegseth's team in February attempted to move the historic globe, said to be used by Eisenhower during World War II.



They lifted it from its home in an Army office in the Pentagon ... and dropped it. pic.twitter.com/vTjWdYXn0k — Dan Lamothe (@DanLamothe) October 22, 2026 Rozwiń

Rzecznik armii o uszkodzonym eksponacie

Rzecznik armii USA potwierdził w rozmowie z "WaPo", że podczas próby przeniesienia globusa doszło do jego uszkodzenia. Wyjaśnił, że kula odłączyła się od metalowej obręczy umożliwiającej jej obracanie. Zapewnił, że globus pozostał tam, gdzie stał, i obecnie przechodzi renowację. Zbagatelizował znaczenie incydentu. W oświadczeniu przekazanym brytyjskiemu "Guardianowi" nazwał globus "repliką". Dodał, że jego zdaniem "WaPo" poświęca uwagę sprawie o niewielkim znaczeniu.

Generał Dwight D. Eisenhower obok globusa Źródło zdjęcia: Bettmann/Getty Images

NBC News w oparciu o relacje trzech urzędników i zdjęcia potwierdziła, że globus nie był repliką, ale oryginalnym eksponatem używanym przez Eisenhowera.

Redagowała AZ