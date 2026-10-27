Świat Notatka o treści "HA HA" i biały proszek. Takie listy trafiły do kongresmenów Oprac. Justyna Sochacka |

Listy do kongresmenów z białym proszkiem. Zatrzymany 37-latek z miejscowości Quincy Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: CNN

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Jak wynika z dokumentów złożonych w sądzie, 37-letniemu Matthew Unglesbee z miejscowości Quincy w stanie Illinois postawiono zarzuty wysyłania gróźb drogą pocztową oraz rozpowszechniania fałszywych informacji i wywoływania fałszywych alarmów.

Zgodnie z dokumentami, FBI otrzymało anonimowe zgłoszenie o tym, że mężczyzna wysyła podejrzaną substancję do członków Kongresu. Z informacji służb wynika, że osoba zgłaszająca słyszała, jak Unglesbee mówił, iż wysłał listy do kongresmenów w całym kraju.

Listy do kongresmenów z białą substancją

Według CBS News, pierwsze trzy listy zawierały "białą, ziarnistą substancję oraz odręcznie napisany tekst: 'HA HA'". Czwarty list, zgłoszony do FBI dwa dni później, również zawierał białą, ziarnistą substancję oraz odręczną notatkę o treści: "HA HA, ciesz się prezentem". Wszystkie przesyłki miały odręcznie wypisane adresy odbiorców oraz adresy zwrotne. Na każdej z nich widniał stempel pocztowy ze Springfield w stanie Illinois.

Jak podały organy ścigania, jako nadawca figurował "Matthew Unglesbee", a podany adres zgadzał się z adresem mężczyzny w oficjalnych rejestrach.

Policja zatrzymała mężczyznę, który miał wysyłać do członków Kongresu z okolic Chicago listy z białym proszkiem Źródło zdjęcia: CNN

Stacja ABC News, powołując się na dokumenty sądowe, przekazała, że Unglesbee przyznał się do wysłania czterech listów do członków Kongresu. Miał to zrobić pod wpływem rozmowy zasłyszanej w restauracji na temat podobnych przesyłek, które wysłano wcześniej. W jednym z jego listów znaleziono sól.

Mężczyzna miał zeznać, że spodziewał się, iż odbiorcy przesyłek potraktują sprawę poważnie i wezwą służby w specjalnych kombinezonach ochronnych. Zakładał, że mogą potraktować białą substancję jako wąglik.