Zmarł policjant postrzelony w trakcie pościgu. Dwa miesiące walczył o życie

Policjant raniony podczas pościgu

27-letni Robert Shisler od blisko dwóch miesięcy przebywał w szpitalu Uniwersytetu Pensylwanii po tym, jak 10 marca został postrzelony w nogę podczas ulicznego, pieszego pościgu za 24-letnim Mitchellem Negronem. Negron zaczął uciekać po tym, jak funkcjonariusz próbował go zatrzymać - informowało biuro prokuratora generalnego stanu New Jersey nie uściślając, co było powodem próby zatrzymania. W trakcie pościgu doszło do wymiany ognia, w której Negron zginął na miejscu, Shisler został zaś postrzelony w nogę. Śledztwo prokuratury w sprawie incydentu jest w toku.