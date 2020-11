Walczył z epidemią eboli, jest typowany na szefa personelu Białego Domu

Wieloletni, zaufany współpracownik Joe Bidena prawnik Ron Klain obejmie najprawdopodobniej stanowisko szefa personelu Białego Domu. Prezydent elekt Joseph R. Biden ogłosi tę nominację najpóźniej w czwartek - podał dziennik "The New York Times".

Ron Klain, doradca prezydenta Baracka Obamy, a jednocześnie szef personelu w administracji wiceprezydenta Ala Gore'a za czasów Billa Clintona i wiceprezydenta Joe Bidena za kadencji Obamy, był od wielu miesięcy wymieniany jako potencjalny kandydat na to stanowisko - poinformował "The New York Times".