Masakra w szkole w Georgii. Karabin miał być świątecznym prezentem

Ojciec 14-latka, który zabił w środę w szkole średniej Apalachee w stanie Georgia dwóch uczniów i dwóch nauczycieli, został w czwartek aresztowany. Zarzuty dotyczą nieumyślnego zabójstwa, zabójstw drugiego stopnia oraz przypadków okrucieństw wobec dzieci. Według źródeł w organach ścigania, na które powołuje się CNN, Colin Gray powiedział śledczym, że kupił broń użytą do zabójstw w szkole jako prezent świąteczny dla syna.

Dziewięć innych osób z obrażeniami trafiło do szpitala. W opinii lokalnych władz mają szanse na pełne wyzdrowienie.

Prezent świąteczny dla syna

Zgodnie z dwoma źródłami z organów ścigania, na które powołuje się amerykańska telewizja CNN, Colin Gray powiedział śledczym w tym tygodniu, że kupił broń użytą do zabójstw w szkole jako prezent świąteczny dla syna. Karabin podobny do AR-15 nabył w lokalnym sklepie z bronią w grudniu 2023 roku.

"Czas zakupu broni według, wersji ojca nastolatka, wskazywałby na to, że jej zakup nastąpił kilka miesięcy po tym, jak władze po raz pierwszy skontaktowały się z Grayem i jego rodziną w celu zbadania gróźb dotyczących strzelanin w szkołach, o czym w sieciach społecznościowych pisał ówczesny trzynastolatek. Biuro Szeryfa hrabstwa Jackson wówczas zamknęło śledztwo, ponieważ informacji o zagrożeniu nie potwierdzono" - poinformowała CNN.

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

Znalezione wpisy

Jak dodała amerykańska stacja telewizyjna, w oparciu o relacje organów ścigania, Colt Gray powiedział śledczym podczas przesłuchania: "zrobiłem to". Podczas przeszukania domu władze znalazły również wpisy, których autorem był, ich zdaniem, nastolatek, a także zdjęcia broni. Internetowe wpisy miały odnosić się do wcześniejszych strzelanin w szkołach w USA .

CNN podała również, że 14-letni Colt Gray pozostanie w areszcie do ukończenia 17 lat.

W maju 2023 roku nastoletnim Coltem zainteresowały się służby ścigania i przesłuchały go w sprawie "internetowych gróźb strzelaniny w szkole w nieokreślonym miejscu i czasie". Wtedy nie przyznał się on do winy.