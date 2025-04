Koniec z fluoryzacją wody w USA? Wymowna wypowiedź sekretarza zdrowia

Robert F. Kennedy Źródło: Reuters

Rzecznik prasowy amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował w poniedziałek, że niezależny panel ekspertów ds. zdrowia zbierze się w celu wydania nowych zaleceń dotyczących dodawania fluoru do wody pitnej. Dlaczego woda w USA jest fluoryzowana i co na ten temat sądzi tamtejszy sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy jr.?

Kluczowe fakty Kennedy poinformował o swoich planach w pierwszym stanie USA, który zakazał fluoryzacji wody pitnej.

Obecny sekretarz zdrowia USA od lat forsował tezę, że fluor w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia dzieci.

Dodawanie fluoru do wody ma na celu ograniczenie próchnicy wśród młodych Amerykanów.

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom uznawały dodawanie chloru do wody za jedno z dziesięciu największych osiągnięć dla zdrowia publicznego w XX wieku.

"HHS ponownie zwoła grupę zadaniową ds. społecznych usług zapobiegawczych w celu wykonania badań i wydania nowych zaleceń dotyczących fluoru" - przekazał rzecznik departamentu zdrowia. Zapowiedź pojawiła się po tym, jak agencja AP odnotowała, że szef departamentu zdrowia Robert F. Kennedy jr. zapowiedział podczas wydarzenia w stanie Utah, iż planuje przekazać rządowej agencji Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), aby przestała zalecać fluoryzację wody pitnej.

Utah jest pierwszym amerykańskim stanem, który wprowadził zakaz fluoryzacji wody pitnej. Nowe prawo ma wejść w życie w maju - przypomniał "New York Times". Dziennik podkreślił, że niektórzy eksperci medyczni uważają fluoryzację wody pitnej "za jedną z najważniejszych praktyk w zakresie zdrowia publicznego w historii kraju".

Fluoryzacja wody w USA

W Stanach fluor dodaje się do wody od lat powojennych XX wieku. Celem jest dostarczenie Amerykanom składnika ważnego dla zdrowych kości i zębów. Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom uznały ten krok za jedno z dziesięciu największych osiągnięć dla zdrowia publicznego w XX wieku, ponieważ fluor pomógł znacznie ograniczyć próchnicę wśród dzieci.

Tymczasem Kennedy i jego organizacja Children's Health Defense od wielu lat forsują tezę, że obecny w wodzie fluor jest szkodliwy dla zdrowia dzieci. Obecny sekretarz zdrowia nazywa fluor "odpadem przemysłowym" i twierdzi, że wywołuje on m.in. raka kości, zapalenie stawów, zaburzenia neurorozwojowe czy nawet spadek inteligencji, czyli obniżenie IQ.

Weryfikatorzy z organizacji badawczej Poynter Institute w listopadzie 2024 roku przypomnieli: "Długoletnie badania wykazały, że picie wody fluorowanej w zalecanych ilościach w USA jest bezpieczne i korzystne dla zdrowia jamy ustnej". Jeszcze przed wyborami 2024 roku Kennedy napisał w serwisie X, że koniec fluoryzacji wody będzie jedną z pierwszych decyzji prezydenta Donalda Trumpa - a ten zapytany o to stwierdził, że dla niego taki pomysł "brzmi ok".

Fluoryzacja poza USA

W Polsce do wody nie dodaje się fluoru. Fluoryzację wody jako metodę ochrony przed próchnicą zębów wprowadzono w Europie po tym, jak zrobiły to Stany Zjednoczone w latach 50. XX wieku. "Wkrótce jednak okazało się, że bezpieczniejszym sposobem jest metoda kontaktowa, czyli mycie zębów pastami wzbogaconymi w jony fluorkowe oraz wcieranie, płukanie lub powlekanie powierzchni zębów środkami zawierającymi aktywny fluor" - czytamy w artykule "Korzystne i szkodliwe działanie fluoru", opublikowanym w 2009 roku. Jego autorki, Iwona Błaszczyk, Elżbieta Ratajczak-Kubiak i Ewa Birkner wskazały, że współcześnie dostępne w sprzedaży są fluorkowane pasty do zębów zawierające nieorganiczne związki fluoru lub organiczne.

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej najważniejsze czynniki zapobiegające chorobie próchnicowej to:

prawidłowe odżywianie

dbałość o higienę jamy ustnej

stosowanie środków profilaktycznych, w tym zawierających związki fluoru.