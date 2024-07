Nie żyje nowojorska policjantka. Wyjechała z Polski w wieku 12 lat

30-letnia Emilia Rennhack, która przed ślubem nosiła nazwisko Kowalczyk, wyjechała z Polski w wieku 12 lat - przekazał w mediach społecznościowych 102. posterunek NYPD na nowojorskim Queensie, gdzie pracowała. Jak czytamy, "marzyła, by zostać policjantką" - w 2018 roku ukończyła akademię policyjną, by trzy lata później dołączyć do policyjnego oddziału do spraw przemocy w rodzinie, gdzie "wywarła pozytywny wpływ na rodziny potrzebujące wsparcia".

Pogrzeb Rennhack odbędzie się w najbliższą sobotę w New Hyde Park na przedmieściach Nowego Jorku - poinformował w mediach społecznościowych związek zawodowy funkcjonariuszy nowojorskiej policji (Police Benevolent Association of the City of New York). "Serca nam pękają po tragicznej stracie naszej siostry z posterunku 102" - przekazał PBA.