Komentarz z Waszyngtonu. "Jeśli Putinowi się nie podoba, może się po prostu wynieść"

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby przypomniał, że to Rosja najechała Ukrainę, a Kijów broni się przed jej agresją. Dodał, że jeśli Putinowi "nie podoba się wojna, może wynieść się z Ukrainy".

- To jest wojna Putina i jeśli mu się nie podoba, może po prostu wynieść się do diabła z Ukrainy i dać sobie spokój - powiedział w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Odniósł się w ten sposób do komentarzy rosyjskiego prezydenta na temat ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim.