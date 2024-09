Harris zadzwoniła do Trumpa po udaremnionym zamachu

Biały Dom poinformował, że wiceprezydentka USA Kamala Harris zadzwoniła do byłego republikańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Harris w krótkiej rozmowie powiedziała Trumpowi, że jest "wdzięczna", że jest bezpieczny po próbie zamachu, do którego miało dojść w niedzielę.

- Wiceprezydentka Harris zadzwoniła dziś po południu do byłego prezydenta Trumpa, aby porozmawiać z nim bezpośrednio i wyrazić wdzięczność, że jest bezpieczny. To była serdeczna i krótka rozmowa - przekazał dziennikarzom przedstawiciel Białego Domu.

Sama Harris pytana o to podczas wywiadu z przedstawicielami stowarzyszenia afroamerykańskich dziennikarzy w Filadelfii, powiedziała, że zadzwoniła, by sprawdzić, czy Trump ma się dobrze.

- Powiedziałam mu to, co mówiłam publicznie: że w naszym kraju nie ma miejsca na przemoc polityczną. Kandyduję w tych wyborach z wielu powodów, w tym by walczyć o demokrację, a w demokracji nie ma miejsca na przemoc polityczną - stwierdziła.