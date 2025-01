Miliarder Elon Musk podczas jednego z wydarzeń, które towarzyszyło inauguracji prezydentury Donalda Trumpa, powiedział do zebranych, że dzięki nim przyszłość cywilizacji jest zapewniona. Podczas krótkiego przemówienia wykonał gest przypominający salut rzymski. Do swojego zachowania odniósł się na platformie X.

- Niektóre wybory są, wiecie, ważne, a niektóre nie. Ale to były wybory, które naprawdę miały znaczenie. I chcę wam podziękować, za to, że do tego się przyczyniliście - oznajmił w poniedziałek Elon Musk, zwracając się do tłumu w waszyngtońskiej hali sportowej Capital One Arena. Następnie miliarder dwukrotnie wykonał gest, który prowadząca relację na żywo dziennikarka CNN opisała mianem "dziwnie wyglądającego salutu". Inni komentatorzy zwracali uwagę na podobieństwo ruchu do salutu rzymskiego.