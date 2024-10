Doradca Kamali Harris: wiceprezydentka uważa, że przyszłość Ukrainy jest w NATO

- Wiceprezydentka jasno dała do zrozumienia, że uważa, że przyszłość Ukrainy jest w NATO. Jednak, jak powiedziała w programie "60 Minutes", obecnie skupia się na pomocy Ukrainie, by wygrywała każdego dnia, broniąc się przed agresją Rosji - powiedział doradca wiceprezydentki, wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości.

Kandydatka demokratów na prezydenta w poniedziałkowym wywiadzie w programie "60 Minutes" w telewizji CBS pytana o to, czy popiera rozszerzenie NATO o Ukrainę, odpowiedziała, że "to są wszystko kwestie, którymi się zajmiemy" i że "w tej chwili wspieramy zdolność Ukrainy do obrony przed niesprowokowaną agresją Rosji".