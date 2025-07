"Putin nie honoruje jego dobrej woli" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Nagranie pochodzi z 2024 roku, zostało ujawnione we wtorek.

Donald Trump mówi na nagraniu o tym, jak miał próbować odstraszyć Putina od ataku na Ukrainę groźbą zrzucenia bomb na stolicę Rosji.

CNN wskazuje, że nagranie dotąd nie było znane publicznie, ale jest częścią innych taśm zarejestrowanych podczas prywatnych spotkań Trumpa z darczyńcami.

CNN opublikowało we wtorek nagranie zarejestrowane w 2024 roku podczas prywatnego wydarzenia mającego na celu zbieranie funduszy na kampanię prezydencką Donalda Trumpa. Słychać na nim, jak republikanin mówi, że groził Władimirowi Putinowi, jeśli ten zaatakuje Ukrainę.

- Powiedziałem Putinowi: jeśli wejdziesz na Ukrainę, zbombarduję Moskwę, mówię ci, nie mam wyboru - powiedział w nagraniu Trump. - A on odpowiedział: nie wierzę ci. Ale wierzył mi w 10 procentach - dodał republikanin.

Trump na nagraniu stwierdził też, że podobne ostrzeżenia skierował wobec chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w związku z potencjalną inwazją Chin na Tajwan. Stwierdził, że w odpowiedzi na takie działania wojenne USA zbombardowałyby Pekin. - Pomyślał, że oszalałem - powiedział ówczesny kandydat na prezydenta o przywódcy Chin.

Nieznane dotąd nagranie

CNN wskazuje, że nagranie dotąd nie było znane publicznie, ale jest częścią innych taśm zarejestrowanych podczas takich prywatnych spotkań z darczyńcami w Nowym Jorku i na Florydzie. Jako pierwsi uzyskali je dziennikarze Josh Dawsey, Tyler Pager i Isaac Arnsdorf, a ich nowa książka o kulisach zeszłorocznej kampanii prezydenckiej pt. "2024", w której opisują część nagrań, ukazała się w USA we wtorek.

Według CNN ujawnione nagranie przedstawia mniej znaną stronę Trumpa, którą prezentował na prywatnych spotkaniach, by przypodobać się darczyńcom. Mówiąc o swoich rozmowach z rosyjskim i chińskim przywódcą, twierdził, że powstrzymałby konflikty w Ukrainie i Strefie Gazy, gdyby to on był prezydentem, a nie Joe Biden.

Tymczasem również we wtorek Trump ponownie skrytykował Putina, mówiąc, że nie jest z niego zadowolony. Podkreślił, że przywódca Rosji "nie traktuje odpowiednio życia ludzkiego. Zabija zbyt wielu ludzi". - Jeśli chcecie znać prawdę, to Putin gada nam bzdury. Cały czas jest bardzo miły, ale nic z tego nie wynika - oświadczył amerykański prezydent.