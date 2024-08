Dramatyczny lot i sprzeczne wersje wydarzeń. Trump pomylił osoby?

Ubiegający się o fotel prezydenta USA Donald Trump opowiedział w czwartek o wspólnym locie śmigłowcem z byłym burmistrzem San Francisco Williem Brownem, który według niego omal nie zakończył się katastrofą. Brown zaprzeczył jednak, by taka sytuacja miała kiedykolwiek miejsce. W przestrzeni publicznej pojawiają się sugestie, że Trump mógł pomylić go z innym czarnoskórym politykiem.

- Leciałem z nim helikopterem - mówił Donald Trump podczas czwartkowej konferencji prasowej, odnosząc się do Williego Browna, byłego burmistrza San Francisco. - Myśleliśmy, że to koniec. Lecieliśmy w pewne miejsce razem, musieliśmy awaryjnie lądować. Willie był trochę zaniepokojony - kontynuował.

Trump pomylił osoby?

O wspólnym locie śmigłowcem z Donaldem Trumpem opowiedział z kolei inny polityk z Kalifornii, tak jak Willie Brown czarnoskóry, Nate Holden. W piątek wieczorem powiedział portalowi Politico, że to on, prawdopodobnie w 1990 roku, przeżył z Trumpem lot, który mógł zakończyć się tragicznie.

Agencja Reutera przypomina również, że Trump w 2018 roku, kiedy był prezydentem, wraz z ówczesnym gubernatorem Kalifornii Jerrym Brownem, który jednak - w przeciwieństwie do Williego Browna - nie jest czarnoskóry, oglądał z pokładu helikoptera tereny zniszczone przez pożary. Przedstawiciel Jerry'go Browna powiedział dziennikowi "New York Times", że nie doszło wtedy do awaryjnego lądowania, a podczas lotu nie rozmawiano o Kamali Harris.