Świat Donald Trump wygłosił orędzie. Odtajnia dokumenty, oskarża Chiny i krytykuje media Oprac. Adam Styczek |

Trump: ogłaszam odtajnienie kluczowych informacji wywiadowczych dotyczących bezpieczeństwa wyborczego Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: SAUL LOEB/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent USA Donald Trump poinformował o ujawnieniu dokumentów, które - jak mówił - pokazują między innymi, że "na przestrzeni kilku lat, począwszy od cyklu wyborczego w 2020 roku, Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważa się za największe w historii naruszenie bezpieczeństwa danych wyborczych". Opisał, że w wyniku tego procesu Chiny "bezprawnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów amerykańskich wyborców".

Z ocen wywiadu wynika, że nie ma dowodów na to, że Pekin zmienił wynik wyborów w 2020 roku, w których Trump przegrał z Joe Bidenem - zaznaczył Reuters. Agencja przypomniała, że "Trump od lat podważa zaufanie do wyników wyborów, bezpodstawnie twierdząc, że jego przegrana była wynikiem fałszerstwa".

Lider demokratów w Senacie Chuck Schumer napisał w serwisie X, że Trump "publikuje niezweryfikowane, pozbawione znaczenia dokumenty, aby podsycać własne urojenia dotyczące wyborów, które zdecydowanie przegrał, jednocześnie nadal ukrywając trzy miliony stron akt (Jeffreya) Epsteina", czyli przestępcy seksualnego.

Prezydent USA Donald Trump wygłasza orędzie do narodu Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/PAP/EPA

Trump oskarża Chiny o ingerencję w wybory w USA

Trump ocenił, że członkowie amerykańskiej społeczności wywiadowczej celowo ukrywali informacje dotyczące skali działań Chin.

- Amerykańskie agencje wywiadowcze zaczęły dowiadywać się o naruszeniu bezpieczeństwa rejestrów wyborców w 2020 roku, kiedy odkryły, że dziesiątki milionów danych wyborców, pomyślcie o tym, dane dziesiątek milionów wyborców w 18 stanach, zostały kupione, skradzione lub zhakowane przez Chiny. Ale ci, którzy byli odpowiedzialni za to, by podnieść alarm, zamiast tego utrzymywali te informacje w tajemnicy i nie ujawniali ich - kontynuował.

Dodał, że z jednego z ujawnionych materiałów wynika, że Rosja, Chiny, Iran i Korea Północna, a także podmioty niepaństwowe "dysponują zdolnością do naruszenia bezpieczeństwa amerykańskiej infrastruktury wyborczej".

Chociaż dokumenty opublikowane w czwartek przez administrację zostały dopiero co odtajnione, w dużej mierze dotyczą one zagrożeń znanych od lat, którym urzędnicy w całym kraju starają się przeciwdziałać - zauważyła stacja CNN.

OGLĄDAJ: Zaskakująca deklaracja Trumpa. "Trzeba to wziąć w nawias ze znakiem zapytania" Zobacz cały materiał

Trump wzywa do przyjęcia "Save America Act"

Amerykański przywódca w trakcie wystąpienia ponownie wezwał do przyjęcia przez Kongres ustawy "Save America Act". - Przed nami bardzo ważne wybory. Chcemy, aby były one uczciwe - oświadczył Trump.

- Zwracam się z prośbą do wszystkich Amerykanów: sięgnijcie jutro po telefon, zadzwońcie do swoich przedstawicieli w Izbie Reprezentantów i Senacie oraz zażądajcie od nich niezwłocznego uchwalenia ustawy Save America Act - zaapelował. Trump od dawna żąda, by politycy Partii Republikańskiej przegłosowali ustawę zakładającą między innymi obowiązek potwierdzenia obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: American Dream umarło. Czemu? Debata TVN24+

Trump krytykuje stacje telewizyjne

- Co jest rzadko spotykane, stacje fake news NBC i ABC zapowiedziały, że nie będą transmitować tego wystąpienia. Wiedziały, czego będzie dotyczyć, nie podoba im się ten temat. Wiedzą, jak skorumpowany jest nasz system i nie chcą tego ujawniać - mówił dalej Trump.

Zarzucił tym stacjom, że razem z innymi redakcjami "są częścią spisku". - Z jakiegoś powodu chcą, aby to oszustwo trwało nadal. Chcą je podtrzymywać. Chcą chronić radykalną lewicę - krytykował media Trump. Dodał, że "nie można mieć wielkiego kraju bez wolnych i uczciwych wyborów".

- Oszustwo tego rodzaju powinno skutkować odebraniem im koncesji. Korzystają z publicznych częstotliwości wartych miliardy dolarów, nie płacąc za to nic. Jedyne, czego chcemy, to uczciwość naszych wyborów i rzetelność w przekazywaniu informacji - kontynuował prezydent.

- Naszemu krajowi wyrządzono ogromne szkody. Nasze wybory pozostawiono podatne na manipulacje i kradzież, a zaufanie narodu amerykańskiego zostało utracone. Nie można dopuścić, aby taki stan rzeczy trwał - wezwał prezydent.

W orędziu Trump krótko odniósł się do styczniowej operacji amerykańskich sił w Wenezueli oraz do wojny z Iranem. Prezydent przekonywał, że USA "odnoszą wielkie zwycięstwa w Iranie", a owoce tych działań będą widoczne bardzo szybko.

OGLĄDAJ: Trump oskarża Chiny. "Bezprawnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów amerykańskich wyborców"