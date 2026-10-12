Świat Dom znanej kongresmenki przeszukany. Chodzi o jej obywatelstwo Oprac. Filip Czerwiński |

Złożyła przysięgę w hidżabie. Pierwszy taki przypadek w Kongresie (materiał z 2019 roku) Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: WILL OLIVER /EPA/PAP

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Informację o przeszukaniu w domu krytykowanej przez prezydenta Donalda Trumpa kongresmenki demokratów Ilhan Omar podała stacja Fox News.

"Dzisiaj w rejonie Waszyngtonu Homeland Security Investigations wykonało sądowy nakaz przeszukania wydany przez Departament Sprawiedliwości. To działanie jest częścią trwającego śledztwa federalnego" - przekazał drogą mejlową rzecznik Departamentu Sprawiedliwości.

Ilhan Omar Źródło zdjęcia: WILL OLIVER /EPA/PAP

Omar nie skomentowała dotychczas tej sprawy.

Śledztwo w sprawie kongresmenki

Ilhan Omar urodziła się w 1982 roku Mogadiszu, w Somalii. Według Fox News przeszukanie jest wynikiem śledztwa w sprawie oszustwa związanego z dokumentami imigracyjnymi, które wypełnił jej zmarły ojciec, gdy była dzieckiem.

Jeszcze we wrześniu koordynator polityki imigracyjnej w Białym Domu Tom Homan powiedział, że lewicowa polityczka, która nabyła amerykańskie obywatelstwo w 2000 roku, jest objęta karnym śledztwem, choć nie zdradzał szczegółów.

Pochodząca z Somalii Omar jest jednym z najczęstszych celów ataków ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Mówił między innymi, że wyszła za mąż za swojego brata, by ominąć przepisy imigracyjne. Dotychczasowe dochodzenia w tej sprawie i dokumenty przeczą, by były mąż kongresmenki był jej bratem. Trump wielokrotnie domagał się też deportacji Omar, mimo że jest obywatelką Stanów Zjednoczonych.

Także Omar, która zasiada w Izbie Reprezentantów od 2019 roku, często krytykuje Donalda Trumpa. Oceniła, że ma on na jej punkcie "niezdrową i obrzydliwą obsesję".

Zgodnie z Kodeksem Stanów Zjednoczonych, państwo może pozbawić nabytego obywatelstwa USA w przypadkach, gdy do naturalizacji doszło w wyniku udowodnionego oszustwa.