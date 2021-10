Bill Clinton wyszedł ze szpitala. Uniósł kciuk, gdy zapytano go o zdrowie

75-letni Clinton został przewieziony do szpitala we wtorek z powodu infekcji urologicznej. Z relacji CNN wynika, że z placówki wyszedł razem ze swoją żoną Hillary, byłą sekretarz stanu. Opisano, że uniósł kciuk w górę, gdy dziennikarze pytali o jego samopoczucie.

"Gorączka i liczba białych krwinek unormowały się. Clinton wraca do domu w Nowym Jorku i już tam będzie kontynuował zażywanie antybiotyków. Byliśmy zaszczyceni, że mogliśmy go leczyć, będziemy nadal monitorować jego postępy w powrocie do zdrowia" - napisał.