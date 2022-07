USA. Była właścicielka domu pogrzebowego przyznała się do sprzedaży narządów zmarłych ludzi

Mieszkanka amerykańskiego stanu Kolorado, która wraz z matką prowadziła dom pogrzebowy, przyznała się przed sądem, że bez zgody rodzin sprzedawała części ciał ich zmarłych bliskich. Kobieta pobierała do tysiąca dolarów za kremację, której nie przeprowadzała. Zamiast tego zwłoki odsprzedawała na cele naukowe. Prokuratura domaga się dla niej od 12 do 15 lat pozbawienia wolności.

Hess przyznała się do zarzutów, jakoby za pośrednictwem domu pogrzebowego oszukała co najmniej dwanaście rodzin, które zgłosiły się do niej w celu kremacji bliskich. Zamiast tego, jej firma pobierała narządy zmarłych i sprzedawała je, głównie w celach naukowych i szkoleniowych.