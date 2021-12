Angela Kukawski odnaleziona martwa w swoim samochodzie. Była znaną agentką amerykańskich gwiazd

Partner Angeli Kukawski podejrzany o morderstwo

Według lekarskiej analizy Kukawski doznała urazu tępym narzędziem i uduszenia. 49-letni partner znanej menadżerki Jason Barker został zatrzymany pod zarzutem morderstwa. Śledczy twierdzą, że Barker zabił agentkę w ich domu w Sherman Oaks, zawiózł jej ciało do oddalonej o około 45 kilometrów miejscowości Simi Valley i zostawił tam auto.

Mężczyzna trafił do więzienia w Van Nuys. Prokuratura w Los Angeles złożyła przeciwko niemu oskarżenie o morderstwo i znęcanie się. Według informacji zamieszczonych na stronie Biura Szeryfa Hrabstwa Los Angeles, kaucja za Barkera wynosi trzy miliony dolarów. Mężczyzna przebywa w areszcie. Ma pojawić się w sądzie 12 stycznia. Nie wiadomo jeszcze, czy Barker zatrudnił adwokata.

Była znaną agentką amerykańskich gwiazd, w tym rodziny Kardashian-Jenner

Minaj wspomniała zmarłą agentkę w swojej relacji na Instagramie, pisząc, że była to "najciężej pracująca, najbardziej niezawodna, najsłodsza osoba, jaką można było poznać". "Nie zasłużyłaś na to, Angelo" - dodała. Offset przyznał zaś na Instagramie, że Kukawski "bardzo mu pomogła" i wspominał, że rozmawiali ze sobą co tydzień.