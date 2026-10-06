Świat Radioaktywne przesyłki trafiały do klientów pocztą. 44-latek przyznał się do winy Oprac. Ewa Żebrowska |

Naukowcy z RPA wykorzystują materiał radioaktywny w celu ochrony nosorożców Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Aree_S/Shutterstock

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Jacob D. Miller z Hadley założył w 2017 roku internetowy biznes o nazwie "Collect the Periodic Table" (Zbierz Układ Okresowy), w ramach którego rozsyłał próbki 118 pierwiastków chemicznych. Według prokuratury radioaktywny pluton sprzedał i wysłał za pośrednictwem poczty ponad 60 klientom. "Boston Globe" podaje też, że do 71 osób na terenie Stanów Zjednoczonych trafił wysoce toksyczny i niebezpieczny tal. Proceder trwał od 2020 do 2025 roku.

FBI przeszukało jego dom

Dom Millera w w South Hadley w stanie Massachusetts został przeszukany w ubiegłym roku. Funkcjonariusze znaleźli w piwnicy radioaktywny pluton, arsen i inne niebezpieczne materiały. Agenci FBI skonfiskowali również sześć karabinów i znaleźli materiały przedstawiające pornografię dziecięcą na laptopie oraz telefonie komórkowym - podaje "Boston Globe", powołując się na informacje prokurator federalnej Leah B. Foley.

Felon admits to importing radioactive material from Russia, illegally selling to dozens of US customers https://t.co/he9VKZhkSe pic.twitter.com/OhsVDG0JhC — New York Post (@nypost) October 6, 2026 Rozwiń

27 kwietnia 2025 r. mężczyzna usłyszał zarzuty i został aresztowany. Stwierdzono, że jego "obsesja na punkcie materiałów wybuchowych, niebezpiecznych chemikaliów i substancji promieniotwórczych" trwała od 2002 roku.

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W poniedziałek 44-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów, czyli posiadania amunicji i materiałów wybuchowych, nielegalnego importu materiałów jądrowych i wysyłania ich pocztą oraz posiadania pornografii dziecięcej. Złożył oświadczenie w ramach porozumienia z Biurem Prokuratora USA dla Dystryktu Massachusetts. Grozi mu do 35 lat pozbawienia wolności. Wymiar kary ma zostać ogłoszony w styczniu.

Jacob Miller, 44, of South Hadley, imported nuclear material illegally from Russia to sell via his business, called "Collect the Periodic Table," the U.S. Attorney's Office for the District of Massachusetts said. https://t.co/T8XVTGbuzC — NBC10 Boston (@NBC10Boston) October 6, 2026 Rozwiń

Mężczyzna miał już wcześniej konflikt z prawem. W 2004 roku został skazany przez sąd stanowy w Massachusetts za posiadanie pornografii dziecięcej i materiałów wybuchowych na karę półtora roku pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Później przez 10 lat pozostawał pod nadzorem kuratorskim.

Redagowała AZ