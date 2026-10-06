Radioaktywne przesyłki trafiały do klientów pocztą. 44-latek przyznał się do winy
Jacob D. Miller z Hadley założył w 2017 roku internetowy biznes o nazwie "Collect the Periodic Table" (Zbierz Układ Okresowy), w ramach którego rozsyłał próbki 118 pierwiastków chemicznych. Według prokuratury radioaktywny pluton sprzedał i wysłał za pośrednictwem poczty ponad 60 klientom. "Boston Globe" podaje też, że do 71 osób na terenie Stanów Zjednoczonych trafił wysoce toksyczny i niebezpieczny tal. Proceder trwał od 2020 do 2025 roku.
FBI przeszukało jego dom
Dom Millera w w South Hadley w stanie Massachusetts został przeszukany w ubiegłym roku. Funkcjonariusze znaleźli w piwnicy radioaktywny pluton, arsen i inne niebezpieczne materiały. Agenci FBI skonfiskowali również sześć karabinów i znaleźli materiały przedstawiające pornografię dziecięcą na laptopie oraz telefonie komórkowym - podaje "Boston Globe", powołując się na informacje prokurator federalnej Leah B. Foley.
27 kwietnia 2025 r. mężczyzna usłyszał zarzuty i został aresztowany. Stwierdzono, że jego "obsesja na punkcie materiałów wybuchowych, niebezpiecznych chemikaliów i substancji promieniotwórczych" trwała od 2002 roku.
W poniedziałek 44-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów, czyli posiadania amunicji i materiałów wybuchowych, nielegalnego importu materiałów jądrowych i wysyłania ich pocztą oraz posiadania pornografii dziecięcej. Złożył oświadczenie w ramach porozumienia z Biurem Prokuratora USA dla Dystryktu Massachusetts. Grozi mu do 35 lat pozbawienia wolności. Wymiar kary ma zostać ogłoszony w styczniu.
Mężczyzna miał już wcześniej konflikt z prawem. W 2004 roku został skazany przez sąd stanowy w Massachusetts za posiadanie pornografii dziecięcej i materiałów wybuchowych na karę półtora roku pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Później przez 10 lat pozostawał pod nadzorem kuratorskim.
Redagowała AZ