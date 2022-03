Regiony Ukrainy dotknięte atakiem, odbite miejscowości, ruchy rosyjskich wojsk. Podsumowanie kilkunastu dni inwazji

OSW: Rosjanie mają przemieszczać siły w pobliże stolicy

W sobotę 12 marca "uderzenia rakietowo-powietrzne dotknęły większość miast w rejonach walk, zniszczone zostały lotniska Kanatowe pod Kropywnyckim i w Wasylkowie, skąd w poprzednich dniach operowało lotnictwo ukraińskie wspierające obronę Kijowa ". "Ostatniej nocy syreny alarmowe ostrzegające przed atakami rozbrzmiewały niemal we wszystkich obwodach" - czytamy.

"Rosjanie mają przemieszczać siły w pobliże stolicy, do zajętych wcześniej Borodzianki, Buczy i Hostomela po stronie zachodniej, a także miejscowości w rejonie browarskim. W pozostałych rejonach obwodu kijowskiego trwają walki z grupami dywersyjno-rozpoznawczymi. Jednostki rosyjskie przystąpiły do rozbudowy inżynieryjnej pozycji na zachód i północ od Czernihowa, wokół którego toczą się starcia. Obrońcy miasta poinformowali o odzyskaniu dwóch miejscowości na kierunku Kijowa" - napisano w analizie.

Przekazano, że "ukraiński Sztab Generalny przedstawił zbiorcze dane o stratach rosyjskich". To ponad 12 tysięcy zabitych, rannych i wziętych do niewoli, 374 czołgi, 1226 bojowych wozów opancerzonych, 140 systemów artyleryjskich, 62 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 34 systemy obrony powietrznej, 74 samoloty i 86 śmigłowców, siedem bezzałogowców, 600 pojazdów kołowych - poinformował OSW.

Analiza: rosyjskie dowództwo poleciło ostrzeliwać obiekty cywilne

Analitycy OSW przypominają, że "Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagrania rozmów żołnierzy agresora operujących w rejonie Charkowa". "Potwierdzają one, że dowództwo Sił Zbrojnych FR poleciło ostrzeliwać obiekty cywilne, nie zważając na straty wśród cywilów" - oceniono.

Poinformowano też, że 12 marca do Polski wjechało 79,8 tys. uchodźców z Ukrainy, a łącznie od początku inwazji 1,67 mln osób.

Sytuacja w Ukrainie. "Strona ukraińska organizuje skuteczną obronę, lecz agresor odniósł pewne sukcesy"

Według Ośrodka, "przy zachowaniu obecnego stosunku sił walczących stron za wątpliwe należy uznać, by rosyjskie działania na prawobrzeżnej Ukrainie rozwijano w najbliższym czasie w kierunku zachodnim". Eksperci napisali także, że "trwające rozmowy ukraińsko-rosyjskie świadczą o tym, że Kijów nie rezygnuje z poszukiwania politycznego rozwiązania konfliktu - chce umiędzynarodowić proces negocjacyjny oraz doprowadzić do zawieszenia broni i ograniczenia strat wśród ludności cywilnej"

"Kontynuując ataki powietrzne, Kreml liczy na złamanie oporu Ukrainy. Jej obywatele nie przejawiają jednak defetyzmu i gotowości do kolaboracji. Utrudnia to okupantom realizację planów defragmentacji kraju poprzez powoływanie 'republik ludowych'" - czytamy w komentarzu ekspertów.

Eksperci: Władze w Kijowie chcą podnieść morale. Akcentują perspektywę "powojenną"

Poinformowano również, że "w obwodzie chersońskim przygotowywane jest referendum w sprawie utworzenia tzw. Chersońskiej Republiki Ludowej". "Agresor bezskutecznie próbuje wymusić na lokalnych politykach deklarację gotowości do współpracy. Świadczy to o nieumiejętności szybkiego wykorzystania rezultatów operacji wojskowej, a co za tym idzie - o fiasku FSB w organizowaniu pracy agenturalnej" - dodano.