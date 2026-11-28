Ukraina zaatakowała kolejny raz tę samą rafinerię w Rosji
Ukraina przeprowadziła w nocy z piątku na sobotę ataki dronowe na obiekty sektora naftowego w europejskiej części Rosji: rafinerię w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim i przepompownię ropy naftowej w obwodzie samarskim -poinformował portal Ukrainska Prawda.
Rafineria w Nowoszachtyńsku była celem ataku już po raz drugi w ciągu tygodnia. Na miejscu doszło do serii wybuchów i dużego pożaru zbiorników z paliwem - wynika z materiałów wideo opublikowanych w komunikatorze Telegram przez kanał Exilenova+, relacjonujący wiarygodne doniesienia o skutkach ukraińskich uderzeń w Rosji.
Zaatakowany zakład jest jedną z największych rafinerii w południowej części Rosji. Jej roczne możliwości przetwarzania ropy naftowej wynoszą około 7 milionów ton.
Liczne cele ukraińskich ataków
Celem drugiego ataku stała się przepompownia ropy w pobliżu miejscowości Proswiet w obwodzie samarskim.
W nocy z piątku na sobotę atakowane były też inne regiony Rosji, w tym położony przy granicy z Ukrainą obwód briański oraz obwód moskiewski i sama Moskwa. Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin podał na Telegramie, że w stronę miasta zmierzało 460 ukraińskich bezzałogowców, a większość z nich została zestrzelona, z czego 123 w pobliżu Moskwy.
Pełnoskalowa wojna Rosji przeciw Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 roku. Osiem lat wcześniej, w 2014 roku, Rosja nielegalnie anektowała ukraiński Krym i rozpoczęła zbrojną rebelię w Donbasie na wschodzie Ukrainy, wspierając tam aktywnie kontrolowany przez Moskwę ruch tzw. separatystów.