Świat Ukraina zaatakowała kolejny raz tę samą rafinerię w Rosji Oprac. Filip Czerwiński |

Ukraina zniszczyła rosyjską korwetę dronami u wybrzeży Libii. Nagranie Źródło wideo: Volodymyr Zelenskyy/X Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Ukraina przeprowadziła w nocy z piątku na sobotę ataki dronowe na obiekty sektora naftowego w europejskiej części Rosji: rafinerię w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim i przepompownię ropy naftowej w obwodzie samarskim -poinformował portal Ukrainska Prawda.

Nowoszachtyńsk w obwodzie rostowskim Źródło zdjęcia: Google Maps

Rafineria w Nowoszachtyńsku była celem ataku już po raz drugi w ciągu tygodnia. Na miejscu doszło do serii wybuchów i dużego pożaru zbiorników z paliwem - wynika z materiałów wideo opublikowanych w komunikatorze Telegram przez kanał Exilenova+, relacjonujący wiarygodne doniesienia o skutkach ukraińskich uderzeń w Rosji.

Zaatakowany zakład jest jedną z największych rafinerii w południowej części Rosji. Jej roczne możliwości przetwarzania ropy naftowej wynoszą około 7 milionów ton.

Drone attack on Novoshakhtinsk oil refinery in Rostov region of Russia.



Due to its location, it's a primary fuel hub for Russian military forces on the front line. The refinery produces diesel, aviation fuel used by Russia's military vehicles. If it halts operations, this will… pic.twitter.com/nwNq34Gar1 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 28, 2026 Rozwiń

Liczne cele ukraińskich ataków

Celem drugiego ataku stała się przepompownia ropy w pobliżu miejscowości Proswiet w obwodzie samarskim.

W nocy z piątku na sobotę atakowane były też inne regiony Rosji, w tym położony przy granicy z Ukrainą obwód briański oraz obwód moskiewski i sama Moskwa. Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin podał na Telegramie, że w stronę miasta zmierzało 460 ukraińskich bezzałogowców, a większość z nich została zestrzelona, z czego 123 w pobliżu Moskwy.

Pełnoskalowa wojna Rosji przeciw Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 roku. Osiem lat wcześniej, w 2014 roku, Rosja nielegalnie anektowała ukraiński Krym i rozpoczęła zbrojną rebelię w Donbasie na wschodzie Ukrainy, wspierając tam aktywnie kontrolowany przez Moskwę ruch tzw. separatystów.