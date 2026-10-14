Świat Siłą zatrzymywali Ukraińców. Członkowie grup werbunkowych skazani Oprac. Kuba Koprzywa |

Rosyjski atak uszkodził budynki i pojazdy w ukraińskim Zaporożu (9 październik 2026 r.) Źródło wideo: ZAPORIZHZHIA REGION DEFENSE COUNCIL Źródło zdj. gł.: Shutterstock, Biuro Prokuratora Generalnego

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Skazani przez sąd w Odessie to żołnierze i cywile zaangażowani w działania mobilizacyjne. We wpisie Biura Prokuratora Generalnego Ukrainy na Telegramie czytamy, że do incydentów z zastosowaniem przemocy doszło między kwietniem a majem tego roku. Zatrzymywanie mężczyzn na ulicach odbywało się bezprawnie.

Członkowie ukraińskich grup werbunkowych skazani

"Siłą wsadzali ich do samochodów i przewozili do Centrum Rekrutacji Wojskowej. Podczas zatrzymań ofiary były bite, używano wobec nich gazu łzawiącego, zastraszano je i poniżano" - czytamy w oświadczeniu prokuratury.

Jak dodano, mężczyźni byli również zmuszani do podawania danych osobowych oraz informacji o innych osobach w wieku poborowym.

"W jednym z przypadków ofierze grożono przemocą seksualną, w innym - mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu łzawiącego" - podano w komunikacie.

Wszyscy skazani przyznali się do winy. Sześciu oskarżonych skazano na karę pozbawienia wolności, a najsurowszy wyrok to siedem lat i miesiąc więzienia. Jedna osoba usłyszała wyrok pięciu lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Dwóch pozostałych oskarżonych skazano na dwa lata ograniczonej służby z potrąceniem 10 procent pensji.

Od początku pełnoskalowej rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie w kraju dochodzi do stosowania przemocy wobec mężczyzn w wieku poborowym przez wojskowych z Terytorialnych Centrów Rekrutacji.

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