Siłą zatrzymywali Ukraińców. Członkowie grup werbunkowych skazani
Skazani przez sąd w Odessie to żołnierze i cywile zaangażowani w działania mobilizacyjne. We wpisie Biura Prokuratora Generalnego Ukrainy na Telegramie czytamy, że do incydentów z zastosowaniem przemocy doszło między kwietniem a majem tego roku. Zatrzymywanie mężczyzn na ulicach odbywało się bezprawnie.
Członkowie ukraińskich grup werbunkowych skazani
"Siłą wsadzali ich do samochodów i przewozili do Centrum Rekrutacji Wojskowej. Podczas zatrzymań ofiary były bite, używano wobec nich gazu łzawiącego, zastraszano je i poniżano" - czytamy w oświadczeniu prokuratury.
Jak dodano, mężczyźni byli również zmuszani do podawania danych osobowych oraz informacji o innych osobach w wieku poborowym.
"W jednym z przypadków ofierze grożono przemocą seksualną, w innym - mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu łzawiącego" - podano w komunikacie.
Wszyscy skazani przyznali się do winy. Sześciu oskarżonych skazano na karę pozbawienia wolności, a najsurowszy wyrok to siedem lat i miesiąc więzienia. Jedna osoba usłyszała wyrok pięciu lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Dwóch pozostałych oskarżonych skazano na dwa lata ograniczonej służby z potrąceniem 10 procent pensji.
Od początku pełnoskalowej rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie w kraju dochodzi do stosowania przemocy wobec mężczyzn w wieku poborowym przez wojskowych z Terytorialnych Centrów Rekrutacji.