Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Siłą zatrzymywali Ukraińców. Członkowie grup werbunkowych skazani

|
ukraina
Rosyjski atak uszkodził budynki i pojazdy w ukraińskim Zaporożu (9 październik 2026 r.)
Źródło wideo: ZAPORIZHZHIA REGION DEFENSE COUNCIL
Źródło zdj. gł.: Shutterstock, Biuro Prokuratora Generalnego
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ukraiński sąd skazał dziewięciu członków grup werbunkowych, którzy siłą przewozili mężczyzn w wieku poborowym do centrów rekrutacji wojskowej. Skazani mieli porywać, torturować i zastraszać ofiary.

Skazani przez sąd w Odessie to żołnierze i cywile zaangażowani w działania mobilizacyjne. We wpisie Biura Prokuratora Generalnego Ukrainy na Telegramie czytamy, że do incydentów z zastosowaniem przemocy doszło między kwietniem a majem tego roku. Zatrzymywanie mężczyzn na ulicach odbywało się bezprawnie.

Członkowie ukraińskich grup werbunkowych skazani

"Siłą wsadzali ich do samochodów i przewozili do Centrum Rekrutacji Wojskowej. Podczas zatrzymań ofiary były bite, używano wobec nich gazu łzawiącego, zastraszano je i poniżano" - czytamy w oświadczeniu prokuratury.

Jak dodano, mężczyźni byli również zmuszani do podawania danych osobowych oraz informacji o innych osobach w wieku poborowym.

"W jednym z przypadków ofierze grożono przemocą seksualną, w innym - mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu łzawiącego" - podano w komunikacie.

Wszyscy skazani przyznali się do winy. Sześciu oskarżonych skazano na karę pozbawienia wolności, a najsurowszy wyrok to siedem lat i miesiąc więzienia. Jedna osoba usłyszała wyrok pięciu lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Dwóch pozostałych oskarżonych skazano na dwa lata ograniczonej służby z potrąceniem 10 procent pensji.

Od początku pełnoskalowej rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie w kraju dochodzi do stosowania przemocy wobec mężczyzn w wieku poborowym przez wojskowych z Terytorialnych Centrów Rekrutacji.

OGLĄDAJ: Tak dziś wygląda wojna. Reportaż z frontu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieWojskoSąd
Czytaj także:
shutterstock_1329967172
Uwaga na internetowy "bank". KNF wydała ostrzeżenie
BIZNES
Ataki na Ukrainę Łuck
Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. Rośnie liczba ofiar
Świat
Misja Sawa
"Warszawska syrenka" zbada kosmiczną pogodę
METEO
burza ulewa piorun AdobeStock_2068091756
Gdzie jest burza? Tu wciąż grzmi
METEO
netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Netflix szykuje największe zwolnienia od kilku lat
BIZNES
Spłonął cały kościół i wyposażenie, krzyż ocalał
Pożar w sanockim skansenie. Jest pierwsza opinia biegłego
Rzeszów
imageTitle
Świątek poznała kolejną rywalkę w Wuhanie
Najnowsze
Serwal wrócił do właściciela
"Na drzewie siedzi duży, dziki kot". Wezwali policję
Rzeszów
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Prace tramwajarzy i drogowców. Weekendowe utrudnienia
WARSZAWA
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Ataki w cieśninie Ormuz. Kontenerowiec poszedł na dno, trwa walka o kolejną jednostkę
BIZNES
Spłonął zakład wulkanizacyjny
Pożar zakładu wulkanizacyjnego. W środku nocowali pracownicy. Nagranie
Kraków
Pijana 33-latka uszkodziła barierki i próbowała odejść
Rozbiła barierki i uciekła. Miała ponad dwa promile alkoholu
Wrocław
Tak wyglądało wnętrze mieszkania
Weszli ratować zwierzęta. W mieszkaniu odkryli coś jeszcze
Katowice
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tu paliwa są najtańsze. Analiza
BIZNES
Pochmurna jesień
Chłodno, mglisto, pochmurno. Kto może liczyć na to, że się rozpogodzi?
METEO
Pentagon
Anthropic kontra Pentagon. Firma walczy w sądzie
BIZNES
imageTitle
Królowa zdetronizowana. Zaskakująca porażka Sabalenki w Wuhanie
EUROSPORT
Służby na miejscu znalezionego bezzałogowego statku powietrznego w Karwii
Fragmenty polskiego drona na plaży w Karwi. Kilka tygodni po ćwiczeniach
Trójmiasto
Zapadł nieprawomocny wyrok
Burmistrz usłyszał wyrok. Możliwe przedterminowe wybory w gminie
Białystok
Ktoś podszywa się pod pracowników UW
Niepokojące maile na UW. Ktoś podszywa się pod pracowników uczelni
Alicja Glinianowicz
Prezydent Karol Nawrocki i poseł PiS Mariusz Gosek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Nawrocki był w Trybunale Konstytucyjnym
Polska
Podjadanie Lodówka Przekąski shutterstock_2353646589
Jedzenie po kolacji może odbić się na zdrowiu. Są nowe ustalenia
Zdrowie
Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz
"Przemocą i groźbą". Ruch prokuratury w sprawie zachowania Bąkiewicza
Polska
Agresywny mężczyzna zatrzymany w galerii (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował kierowcę na czerwonym świetle i uciekł. W galerii ukradł nóż
Wrocław
Pędził 129 km/h w terenie zabudowanym. Kontrola policji zabolała
Jechał prawie trzykrotnie za szybko. Ale to nie koniec jego problemów
Trójmiasto
Donald Tusk
Tusk opublikował nagranie. Chodzi o TK
Polska
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
Bruksela zaostrza kurs wobec Pekinu
BIZNES
Zegar przed obserwatorium w Greenwich w Londynie. Obserwatorium w Greenwich wyznacza uniwersalny czas koordynowany
27 razy "przyspieszyła" czas na Ziemi. Teraz chcą ją zlikwidować
METEO
Andrzej Domański
Domański i Tusk "sprzedali polski rynek kapitałowy". A jak będzie
Szymon Rębowski
Straty wynoszą około trzech tysięcy złotych
Zniszczył towar w sklepie. W ruch poszły butelki z alkoholem
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica