Świat Trump nazwał Putina "przyjacielem". Wymowna reakcja Zełenskiego Maciej Wacławik |

Tusk po spotkaniu koalicji chętnych: mieliśmy połączenie z Trumpem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ODD ANDERSEN/AFP/East News

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Prezydent USA nie szczędził ciepłych słów przywódcy Rosji podczas szczytu APEC, który zakończył się w czwartek. - Kim on jest? On jest moim przyjacielem - powiedział Trump, wchodząc do sali i wskazując w stronę Putina. Następnie zwrócił się do niego: - Dobrze cię widzieć.

Pytanie padło podczas konferencji prasowej po spotkaniu koalicji chętnych w Berlinie. - Panie prezydencie Zełenski, co pan sądzi o tym, że Donald Trump nazywa Władimira Putina swoim przyjacielem? - zapytał jeden z reporterów. Zełenski nie odpowiedział na pytanie. Uśmiechnął się, wzruszył ramionami, po czym opuścił salę w towarzystwie pozostałych liderów.

Przed wyjściem premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham i prezydent Francji Emmanuel Macron poklepali go po ramieniu. Na konferencji obecny był też m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz wysłannicy prezydenta USA: Steve Witkoff i Jared Kushner.

Asked by a reporter about Donald Trump greeting Vladimir Putin as 'my friend' in Shenzhen, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy simply shrugged and walked off the stage with other European leaders who had gathered in Berlin to show support for his country pic.twitter.com/IOhGSxCUct — Reuters (@Reuters) November 19, 2026 Rozwiń

Komentarze po słowach Trumpa o "przyjacielu" Putinie

Wypowiedź amerykańskiego przywódcy skomentował między innymi premier Donald Tusk. - Prezydent Trump lubi czasami zaskakiwać też sformułowaniami i językiem. Jego polityka w dużej mierze oparta jest też na takim działaniu, które może czasami wstrząsnąć, poruszyć opinię publiczną - ocenił szef polskiego rządu w czwartek. - Nie jest moją rolą komentowanie języka dyplomacji pana prezydenta Trumpa - zaznaczył.

Tusk dodał, że "nawet jeśli prezydent Trump uważa prezydenta Putina za swojego przyjaciela, to z całą pewnością nie ma tutaj zastosowania zasada, że przyjaciel przyjaciela jest twoim przyjacielem". - Pan Putin nie jest naszym przyjacielem i nie będzie - podsumował.

Premier Wielkiej Brytanii zapytany o ostatnie dyplomatyczne gesty Trumpa odparł, że nie będzie komentował relacji innych ludzi. - Mogę jedynie powiedzieć, że podczas dzisiejszego spotkania koalicji chętnych wysłuchaliśmy prezydenta Trumpa, który bardzo jasno stwierdził, że ta wojna [w Ukrainie - red.] oznacza porażkę wszystkich - przekazał Burnham dziennikarzom.

Premierka Danii Mette Frederiksen w rozmowie z reporterami przyznała, że nie rozumie decyzji Trumpa, by spotkać się z Putinem. - Uważam za zupełnie niezrozumiałe, że prezydent USA chce się spotkać z prezydentem Putinem - stwierdziła, oceniając, że "po dzisiejszym spotkaniu [Putin - red.] poczuje się jeszcze bardziej ośmielony". - Wygląda na zadowolonego - skwitowała Frederiksen.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił, że spotkania przedstawicieli mocarstw nuklearnych są czymś normalnym. Rutte wielokrotnie próbował łagodzić napięcia w ramach sojuszu i utrzymać dobre relacje z Trumpem - zauważa Reuters.

Chuck Schumer, przywódca mniejszości demokratycznej w Senacie USA, spotkanie w Shenzhen nazwał "historyczną kompromitacją". Inny demokratyczny senator, Tim Kaine, w rozmowie z reportami przyznał, że rozmowy przywódców nie powinny dziwić. - Ale Władimir Putin nie jest przyjacielem - podkreślił.

red. AZ