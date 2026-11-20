Trump nazwał Putina "przyjacielem". Wymowna reakcja Zełenskiego
Prezydent USA nie szczędził ciepłych słów przywódcy Rosji podczas szczytu APEC, który zakończył się w czwartek. - Kim on jest? On jest moim przyjacielem - powiedział Trump, wchodząc do sali i wskazując w stronę Putina. Następnie zwrócił się do niego: - Dobrze cię widzieć.
Pytanie padło podczas konferencji prasowej po spotkaniu koalicji chętnych w Berlinie. - Panie prezydencie Zełenski, co pan sądzi o tym, że Donald Trump nazywa Władimira Putina swoim przyjacielem? - zapytał jeden z reporterów. Zełenski nie odpowiedział na pytanie. Uśmiechnął się, wzruszył ramionami, po czym opuścił salę w towarzystwie pozostałych liderów.
Przed wyjściem premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham i prezydent Francji Emmanuel Macron poklepali go po ramieniu. Na konferencji obecny był też m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz wysłannicy prezydenta USA: Steve Witkoff i Jared Kushner.
Komentarze po słowach Trumpa o "przyjacielu" Putinie
Wypowiedź amerykańskiego przywódcy skomentował między innymi premier Donald Tusk. - Prezydent Trump lubi czasami zaskakiwać też sformułowaniami i językiem. Jego polityka w dużej mierze oparta jest też na takim działaniu, które może czasami wstrząsnąć, poruszyć opinię publiczną - ocenił szef polskiego rządu w czwartek. - Nie jest moją rolą komentowanie języka dyplomacji pana prezydenta Trumpa - zaznaczył.
Tusk dodał, że "nawet jeśli prezydent Trump uważa prezydenta Putina za swojego przyjaciela, to z całą pewnością nie ma tutaj zastosowania zasada, że przyjaciel przyjaciela jest twoim przyjacielem". - Pan Putin nie jest naszym przyjacielem i nie będzie - podsumował.
Premier Wielkiej Brytanii zapytany o ostatnie dyplomatyczne gesty Trumpa odparł, że nie będzie komentował relacji innych ludzi. - Mogę jedynie powiedzieć, że podczas dzisiejszego spotkania koalicji chętnych wysłuchaliśmy prezydenta Trumpa, który bardzo jasno stwierdził, że ta wojna [w Ukrainie - red.] oznacza porażkę wszystkich - przekazał Burnham dziennikarzom.
Premierka Danii Mette Frederiksen w rozmowie z reporterami przyznała, że nie rozumie decyzji Trumpa, by spotkać się z Putinem. - Uważam za zupełnie niezrozumiałe, że prezydent USA chce się spotkać z prezydentem Putinem - stwierdziła, oceniając, że "po dzisiejszym spotkaniu [Putin - red.] poczuje się jeszcze bardziej ośmielony". - Wygląda na zadowolonego - skwitowała Frederiksen.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił, że spotkania przedstawicieli mocarstw nuklearnych są czymś normalnym. Rutte wielokrotnie próbował łagodzić napięcia w ramach sojuszu i utrzymać dobre relacje z Trumpem - zauważa Reuters.
Chuck Schumer, przywódca mniejszości demokratycznej w Senacie USA, spotkanie w Shenzhen nazwał "historyczną kompromitacją". Inny demokratyczny senator, Tim Kaine, w rozmowie z reportami przyznał, że rozmowy przywódców nie powinny dziwić. - Ale Władimir Putin nie jest przyjacielem - podkreślił.
red. AZ