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Świat

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko złożyła rezygnację

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Julia Swyrydenko
Premier Ukrainy Julia Swyrydenko podczas otwarcia Konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Valda Kalnina/EPA/PAP
Rada Najwyższa Ukrainy otrzymała oficjalną rezygnację Julii Swyrydenko ze stanowiska premiera - poinformował przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk. Wniosek ma zostać rozpatrzony w tym tygodniu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premier Julii Swyrydenko i anonsował objęcie przez nią nadzoru nad "ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem" Ukrainy. Niedługo po tym Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska.

W poniedziałek przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Rusłan Stefanczuk poinformował, że otrzymał oficjalną rezygnację Swyrydenko. "Parlament rozpatrzy tę sprawę w najbliższym czasie, zgodnie z obowiązującą procedurą" - powiadomił.

Rada Najwyższa ma rozpatrzeć wniosek Swyrydenko o dymisję jeszcze w tym tygodniu.

Zełenski: konieczne są zmiany w rządzie i strukturach organów ścigania

Portal Ukraińska Prawda, powołując się na własne źródła w administracji głowy państwa, przekazał w poniedziałek, że kandydatem na premiera ukraińskiego rządu ma zostać Serhij Korecki, dotychczasowy szef koncernu Naftogaz Ukrainy.

Ogłaszając w niedzielę dymisję Swyrydenko Zełenski podkreślił, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach organów ścigania.

"Osobnej, szczególnej uwagi wymagają również porozumienia Ukrainy z partnerami w zakresie odbudowy kraju. W związku z tym na Ukrainie rozpoczną się także zmiany kadrowe, które mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej" - napisał prezydent w komunikatorze Telegram. Dodał, że w rozmowie z Julią Swyrydenko uznali wspólnie, że dla przeprowadzenia tych zmian konieczna jest reorganizacja składu Rady Ministrów..

Prezydent Ukrainy podziękował Swyrydenko za stabilne i skuteczne kierowanie rządem i za lata owocnej pracy na rzecz Ukrainy. „

Julia Swyrydenko urodziła się w 1985 roku, ma 41 lat. Z wykształcenia jest ekonomistką. W latach 2021-2025 była pierwszym wicepremierem i ministrem rozwoju gospodarczego i handlu, w rządzie Denysa Szmyhala. Urząd premiera objęła 17 lipca 2025 roku.

Julia Swyrydenko
Julia Swyrydenko
Źródło zdjęcia: Valda Kalnina/EPA/PAP
Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
UkrainaWołodymyr Zełenski
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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