Siły ukraińskie przerzuciły rezerwy w rejon miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim, aby powstrzymać natarcie wojsk rosyjskich. Na strategiczny odcinek frontu w Donbasie ukraińscy dowódcy wysłali do pięciu brygad - napisał "Forbes".

Włączenie ukraińskich brygad rezerwowych do obrony położonego w Donbasie Pokrowska oddala widmo upadku tego miasta pod naporem przeważających liczebnie sił rosyjskich - ocenił w piątkowej publikacji amerykański magazyn "Forbes".

Pomimo przydzielenia kilkunastu batalionów z około ośmiu brygad do przeprowadzenia niespodziewanej ofensywy na obwód kurski w Rosji , Ukraińcy trzymali w rezerwie cztery lub pięć brygad. Każda z nich liczyła do 2 tys. żołnierzy. Dysponowała także setkami pojazdów" - odnotował "Forbes".

"Część z tych oddziałów w końcu została włączona do walki wzdłuż ostatniej linii okopów i ufortyfikowanych miast wokół Pokrowska i jego kluczowych linii zaopatrzenia, co pomogło ustabilizować sytuację" - poinformował ten magazyn.

"Różnica jest oczywista"

Niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times zacytował wpisy prokremlowskich blogerów, którzy przyznali, że dzięki rezerwom armii ukraińskiej udało się powstrzymać ataki w rejonie Pokrowska. Opisywali oni, że jednostki ukraińskie, które przybywają na ten odcinek frontu, są "całkiem dobrze wyposażone". Kanał na Telegramie Dwa majora, mający źródła w resorcie obrony w Moskwie, napisał, że "dzieje się dokładnie to, czego oczekiwano - siły zbrojne Ukrainy rozpoczęły kontratak w rejonie Selidowa i Torecka", co wpływa na tempo ofensywy rosyjskiej pod Pokrowskiem.