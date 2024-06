850 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Siły powietrzne Ukrainy ostrzegły w niedzielę rano przed atakiem rakietowym Rosjan. Mieszkańcy Kijowa słyszeli wybuchy. W sobotę Rosjanie ostrzelali Charków, w wyniku czego zginęły trzy osoby, w tym dwójka dzieci. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że od początku czerwca siły rosyjskie zrzuciły na Ukrainę ponad 2400 bomb kierowanych, w tym około 700 na Charków. Oto najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy z ostatniej doby.

> W nocy z soboty na niedzielę wojsko rosyjskie wystrzeliło rakiety manewrujące na Ukrainę. W wielu obwodach ogłoszono alarm powietrzny. Po godz. 4:46 (godz. 3.46 w Polsce) siły powietrzne Ukrainy poinformowały o odpaleniu rosyjskiej rakiety manewrującej Kalibr z południa przez obwód mikołajowski w kierunku obwodu kirowohradzkiego. Pociski zmierzały również w kierunku obwodów żytomierskiego, kijowskiego i czerkaskiego. Na razie brak doniesień o zniszczeniach i osobach poszkodowanych.

> Mieszkańcy Kijowa słyszeli w niedzielę rano wybuchy - podały ukraińskie media. Mer stolicy Witalij Kliczko wyjaśnił we wpisie na kanale Telegram, że w mieście, a także w obwodzie kijowskim "pracuje obrona powietrzna". Zaapelował do rodaków, by udali się do schronów.

> Ponad 50 osób zostało rannych po sobotnim ataku Rosjan na Charków. Wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci. Zmarło trzech cywilów. Mer miasta Ihor Terechow informował o czterech pociskach, które uderzyły w gęsto zaludnioną dzielnicę mieszkaniową.

Zełenski oświadczył, że "rosyjski terror z użyciem bomb kierowanych musi i może zostać powstrzymany". "Potrzebujemy zdecydowanych decyzji naszych partnerów, abyśmy mogli zniszczyć rosyjskich terrorystów i rosyjskie samoloty bojowe tam, gdzie się znajdują" - podkreślił.

Charków, atak Rosjan Telegram/Zelenskiy/Official

> Tego samego dnia prezydent Ukrainy powiedział, że od początku czerwca wojska rosyjskie zrzuciły na Ukrainę ponad 2400 bomb kierowanych, w tym ok. 700 na Charków, drugie co do wielkości miasto w kraju.

Zniszczenia w Charkowie PAP/Yevhen Titov

> Zezwolenie na ostrzeliwanie przy pomocy amerykańskiej broni celów na terytorium Rosji, położonych w odległości do 100 km od granicy, ograniczyło ataki Kremla na Ukrainę, jednak Kijów nadal nie jest w stanie uderzać w kluczowe rosyjskie lotniska - ujawnił dziennik "Washington Post", powołując się na źródła ukraińskie.

>To będzie wyzwanie dla wspólnej polityki rolnej Unii i musimy znaleźć kreatywne rozwiązania. Tak, aby członkostwo Ukrainy było z korzyścią także dla polskich rolników i kierowców - powiedział w TVN24 szef MSZ Radosław Sikorski o perspektywie przystąpienia Ukrainy do UE. Szef polskiej dyplomacji pytany w sobotę w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 o akcesję Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej podkreślił, że na podstawie traktatu rzymskiego każdy kraj europejski ma prawo się o nią ubiegać. Odnosząc się do kwestii rządów prawa jako kryterium przystąpienia do Wspólnoty, Sikorski zauważył, że "Ukraina będzie musiała, tak jak my i wszyscy, przenieść do swojej legislacji cały dorobek prawny Unii".

Źródło: PAP, Ukraińska Prawda, Suspilne