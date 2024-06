> Podczas wiecu przedwyborczego w Detroit kandydat Republikanów na urząd prezydenta Donald Trump określił lidera Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego mianem "najlepszego sprzedawcy wszechczasów" ze względu na pomoc, którą ukraiński polityk uzyskał od USA. - On właśnie wyjechał cztery dni temu z 60 miliardami. Wraca do domu i ogłasza, że potrzebuje kolejnych 60 miliardów. To nigdy się nie skończy - mówił były prezydent USA. - Ja to załatwię, zanim jeszcze wejdę do Białego Domu, jako prezydent-elekt, ja to załatwię. To musi się skończyć - zapowiedział, odnosząc się do swoich deklaracji zakończenia wojny w Ukrainie.