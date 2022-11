Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Liczba ofiar środowych rosyjskich ostrzałów Ukrainy wzrosła do 10, rannych zostało około 50 osób - poinformował szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski. W środę siły rosyjskie wystrzeliły na Ukrainę 67 pocisków manewrujących, z których ukraińska obrona powietrzna strąciła 51 - przekazał z kolei naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny.

> We Lwowie przywrócono zaopatrzenie w wodę w 70 procentach, a dostawy prądu w połowie - przekazał mer miasta Andrij Sadowy. Tego dnia podczas masowych rosyjskich ataków na Ukrainę ucierpiała również infrastruktura energetyczna obwodu lwowskiego. Sadowy informował wcześniej, że w efekcie ostrzałów cały Lwów pozbawiony był prądu.

> Ostrzał ukraińskiej infrastruktury energetycznej jest oczywistą zbrodnią przeciwko ludzkości - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ . Wezwał przy tym do odebrania Rosji prawa weta w Radzie.

> 36 ukraińskich obrońców wraca do domów w ramach kolejnej wymiany jeńców ze stroną rosyjską - poinformował Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

> Minister obrony Mariusz Błaszczak zwrócił się do strony niemieckiej, by "proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie". To - dodał - "pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem".