975 dni temu rozpoczęła się pełnoskalowa rosyjska inwazja na Ukrainę. "USA powinny rozważyć bezpośrednią akcję militarną, jeśli wojska Korei Północnej wkroczą na Ukrainę" - przekazał w oświadczeniu szef Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów Mike Turner. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 40 z 50 dronów szturmowych typu Shahed, którymi rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę w nocy ze środy na czwartek - poinformowały siły powietrzne. Co jeszcze wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Około dwóch tysięcy północnokoreańskich żołnierzy , którzy ukończyli szkolenie na poligonie na Dalekim Wschodzie Rosji , jest przewożonych pociągiem do europejskiej części kraju, w pobliże granicy z Ukrainą - podała japońska agencja Kyodo, powołując się na źródło w ukraińskiej armii. Ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że trafili do obwodu kurskiego.

> "USA powinny rozważyć bezpośrednią akcję militarną, jeśli wojska Korei Północnej wkroczą na Ukrainę" - przekazał w oświadczeniu szef Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów Mike Turner. "Administracja Bidena i Harris musi jasno powiedzieć, że to jest dla Stanów Zjednoczonych nieprzekraczalna granica" - podkreślił Turner w oświadczeniu.

Żołnierze Korei Północnej KCNA VIA KNS

> Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka przyznał, że jeżeli północnokoreańscy żołnierze faktyczne pomagaliby Rosji w wojnie na Ukrainie, byłoby to eskalacją konfliktu, choć zastrzegł, że nie wierzy w te doniesienia. Jak przekazał rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, w październiku z Korei Północnej do Rosji przetransportowano co najmniej trzy tysiące żołnierzy.